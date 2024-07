Czwarta edycja The Voice of Poland obfitowała w wiele emocji. Do składu jurorskiego wróciła po przerwie Justyna Steczkowska, a aspirujący wokaliści starali się zaimponować trenerom swoimi umiejętnościami, choć nie zawsze się to udawało. Ostateczny skład finału programu zaskoczył niektórych widzów, a w sieci rozgorzały gorące dyskusje o słuszności decyzji jurorów. Przypomnijmy: Znamy finalistów The Voice. Jurorzy zaskoczyli swoimi wyborami

Wielki finał programu odbędzie się w najbliższą sobotę i tradycyjnie już producenci postarali się o zaproszenie znakomitych gości. Na scenę muzycznego show powróci Edyta Górniak, która nie tylko zaśpiewa z jednym z finalistów, ale wykona również swój najnowszy singiel "Your High". Utwór spotkał się z ciepłym odbiorem przez fanów i publiczność, więc możemy spodziewać się spektakularnego wykonania.

Na finalistów czekają też duety z Kasią Nosowską, Igorem Herbutem z LemON oraz Tomaszem "Titusem" Pukackim. Podczas finału zaprezentuje się też laureat trzeciej edycji The Voice, Mateusz Ziółko. Zapowiada się więc nie tylko emocjonująca rywalizacja o zwycięstwo, ale i prawdziwa uczta dla uszu.

Będziecie oglądać finał The Voice w najbliższą sobotę?

