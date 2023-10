"Dance Dance Dance" postawił na małą ale bardzo istotną zmianę tuż przed ostatnimi odcinkami. Zmieniona została godzina emisji. Teraz zmagania uczestników "Dance Dance Dance" będzie można oglądać w sobotę o 20:00 na antenie TVP.

Emocje sięgają już zenitu! W najbliższym odcinku jury wyłoni półfinałowy skład. W grze zostały cztery mocne pary:

Niestety już w najbliższym odcinku jeden duet pożegna się z programem. Emocje związane z półfinałem biorą górę... Anna Matysiak nie wytrzymała podczas ocen jury po występie solo Stanisława Karpiela-Bułecki i wykrzyczała, co myśli o ocenach jurorów!

- To nie jest aerobik to są emocje - mówił Agustin Egurrola

- Były emocje! Bo ja tam wyjdę zaraz! - wykrzyczała Anna Matysiak.

- Nie wiem co tutaj poszło nie tak, ale coś poszło nie tak - oceniła Ida Nowakowska.

- Oni nie widzą tego rozwoju?! - zastanawiała się zszokowana Anna Matysiak