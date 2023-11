Joasia i Marta dostały nietypowe, bardzo obcisłe stroje, które wyraźnie nie spodobały się dziewczynom. Chłopcy zostali charakterystyczne slipy, które również nie przypadły im do gustu. W męskiej szatni nie brakowało niewybrednych żartów.

Później tłumaczył, że pozwolił sobie na żart ze względu na zabawną sytuację w szatni.

- Dzisiaj rano to był ewidentnie żart sytuacyjny, kiedy sobie pozwoliłem na podział na homosiów i heteryków. Dlatego, że jakoś tak się złożyło, że homosie włożyły czerwone majty. A my, heterycy, włożyliśmy białe. No to pomyślałem, że teraz będziemy się bić heterycy na homosiów - powiedział Paweł.