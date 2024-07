Od kiedy Anna Kalczyńska zastąpiła w "Dzień Dobry TVN" Jolantę Pieńkowską nieustannie jest do niej porównywana. Prezenterka wielokrotnie podkreślała, że obie mają zupełnie inny sposób prowadzenia programu i z całą pewnością nie chce naśladować swojej koleżanki:

Reklama

To jest kwestia osobowości, byłam zupełnie kimś innym niż Jola. Chciałam dać temu programowi to, co wydaje mi się najwartościowsze, ale nigdy nie myślałam o tym, że zastępuję Jolantę, co muszę zrobić inaczej, lepiej, co gorzej mi wychodzi.

Wpadki Anny Kalczyńskiej w "Dzień Dobry TVN"

Początki dziennikarki w telewizji śniadaniowej nie były proste. Już w pierwszym odcinku Kalczyńska zaliczyła wpadkę, którą na szczęście widzowie szybko jej wybaczyli. Powody do złości mogła mieć Anna Wendzikowska, ponieważ dziennikarka na wizji wyjawiła, że piękna gwiazda spodziewa się dziecka, co miało być tajemnicą. Na szczęście panie do dziś bardzo się lubią.

Z czasem Anna Kalczyńska przekonała do siebie widzów i coraz rzadziej słyszy porównania do redakcyjnej koleżanki.

Zobacz także

Anna Kalczyńska na prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN

Jolanta Pieńkowska w różowej sukience