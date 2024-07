Nie minęły jeszcze dwa tygodnie od zwycięstwa Anety Sablik w niemieckim "Idolu", a młoda wokalistka zdążyła już wydać hitowy singiel i teledysk nakręcony na Majorce. Anetą zainteresowały się też polskie media, co zaowocowało już kilkoma wywiadami. W jednym z nich wystąpił również jej chłopak, którego poznała na początku swojej muzycznej kariery. Przypomnijmy: Sablik wygrała niemieckiego Idola, a teraz promuje się w polskiej telewizji. Pokazała chłopaka

Reklama

To jednak nie koniec promocji w naszym kraju. Ogłoszono właśnie, że Aneta Sablik wystąpi w najbliższą niedzielę w półfinale "Must Be The Music". Piosenkarka zaśpiewa utwór "The One", który zwiastuje jej debiutancką płytę. Szczegóły jej wizyty w naszym kraju nie są dłuższe, ale jesteśmy pewni, że będzie towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie. Możliwe, że telewizyjny występ Anety zwiastuje szerzej zakrojoną promocję artystki w jej rodzinnym kraju. Nie mamy nic przeciwko!

Będziecie oglądać Sablik w niedzielenym odcinku "Must Be The Music"?

Zobacz: To będzie przebój tego lata. Jest już zagraniczny klip Anety Sablik

Zobacz także

Reklama

Aneta Sablik za kulisami niemieckiego Idola: