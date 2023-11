To już zamknięty rozdział! Agnieszka Kaczorowska, która brała udział w sześciu edycjach „Tańca z gwiazdami”, a jedną z nich wygrała, postanowiła odejść z show. Nie pojawi się w zaplanowanej na wiosnę nowej edycji tego programu.

Już przed ostatnią edycją TzG intuicja podpowiadała mi, że to nie jest już program dla mnie, że ta przygoda się skończyła, że tam się już nie rozwijam, że trzeba iść do przodu. Zgodziłam się jednak, z czysto biznesowego względu - dla promocji swojej szkoły.Wiedziałam jednak, że ja już tam nie pasuję. Ten parkiet to miejsce dla tancerzy na innym etapie życia. Sam program też niestety idzie w innym kierunku niż ten, który jest spójny z moją wizją przyszłości - wytłumaczyła swoją decyzję Agnieszka.