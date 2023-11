Agnieszka Kaczorowska jest aktorką, ale dla widzów "Tańca z Gwiazdami" to przede wszystkim zawodowa tancerka. Niestety Kaczorowska postanowiła zrezygnować z udziału w programie! Skąd taka decyzja?

W drugiej edycji show Polsatu jej tanecznym partnerem był Rafał Maślak, z którym zajęła 6 miejsce. W trzeciej edycji wytańczyła Kryształową Kulę z Krzysztofem Wieszczkiem, a niedługo później też zajęła miejsce na podium razem z Łukaszem Kadziewiczem. W piątej edycji trenowała Nikodema Rozbickiego. Rok później partnerowała Michałowi Malinowskiemu, z którym zajęła 7 miejsce, ale obecna edycja nie przyniosła jej tyle szczęścia - Agnieszka i jej uczeń Antek Smykiewicz odpadli jako pierwsi!

Czy ta porażka sprawiła, że Agnieszka chce odejść z programu? Oficjalna wersja aktorki jest inna.

- Ja już swoje przeżyłam w tym programie. Tak naprawdę to, co wydarzyło się w tej edycji, nie ma dla mnie takiego znaczenia, jak kiedyś by miało. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Gdyby teraz ktoś mi zaproponował, widząc, ile jest pracy przy szkole, to pewnie nie, bo za dużo czasu pochłania praca nad własną firmą - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z portalem Plejada.pl