Małgorzata Socha to jedna z gwiazd, którą w dobie koronawirusa jej fani mogą śledzić głównie na Instagramie. Zupełny brak premier, pokazów i eventów sprawia, że stylizacje gwiazd widzimy przede wszystkim w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak paparazzi przyłapali gwiazdę "Przyjaciółek" podczas załatwiania spraw na mieście. Trzeba przyznać, że nawet na co dzień Małgorzata Socha wygląda jak milion dolarów! Tylko spójrzcie...

Zapracowana Małgorzata Socha w idealnej stylizacji na wiosnę

Małgorzata Socha nie bez powodu jest uważana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd, co zresztą udowadnia na każdym kroku. Tym razem paparazzi przyłapali aktorkę podczas "zabieganego" dnia. Gwiazda "Przyjaciółek" z mnóstwem toreb załatwiała swoje sprawy i nie ominęła też jednego z modnych butików. Na uwagę zasługuje stylizacja Małgorzaty Sochy. Koronkowa sukienka we włoskim stylu, jeansowa kurtka i czarne kozaki - to kwintesencja najnowszych trendów.

Sami spójrzcie!

Małgorzata Socha, jak zwykle zachwyciła swoją stylizacją. Nawet podczas zabieganego dnia na mieście gwiazda "Przyjaciółek" postawiła na modne rozwiązanie i wybrała koronkową sukienkę, kurtkę jeansową i kozaki. Trzeba przyznać, że wygląda doskonale.

Tego dnia aktorka musiała mieć sporo spraw na głowie i zabrała ze sobą mnóstwo toreb.