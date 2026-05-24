Justyna Steczkowska i Skolim, którzy połączyli siły przy piosence „Mamacita”, znów zwrócili na siebie uwagę podczas promocji utworu. Po wspólnym wywiadzie w studiu Polsatu wyszli razem na parking i jeszcze przez chwilę zostali na miejscu. Między rozmową a pośpiechem dnia wydarzyło się coś niespodziewanego: Steczkowska zdjęła beżowy płaszcz, odsłaniając czerwoną sukienkę, a duet nagle zaczął tańczyć. Paparazzi wszystko uwiecznili.

Justyna Steczkowska i Skolim "przyłapani" przez paparazzi

Najpierw było zupełnie zwyczajnie: wyjście ze studia, kilka kroków w stronę auta i chwila organizacyjnej krzątaniny. Skolim na moment zajął się rozmową telefoniczną, a Justyna Steczkowska przeszła przez parking w bardzo wysokich szpilkach. Zatrzymali się, zamienili kilka słów i wyglądało na to, że za chwilę każde pójdzie w swoją stronę.

Wtedy atmosfera nagle się zmieniła. Steczkowska zrzuciła płaszcz i to właśnie ten gest przyciągnął spojrzenia: pod wierzchnią warstwą była krwistoczerwona sukienka. Chwilę później oboje ruszyli w tany na parkingu. Sami spójrzcie, jak świetnie się ze sobą dogadują i bawią. Na końcu artykułu znadziecie mnóstwo zdjęć.

„Mamacita”, czyli wspólny utwór Skolima i Steczkowskiej

Przypomnijmy, że 12 maja 2026 roku Skolim i Justyna Steczkowska wrzucili do sieci wspólny singiel „Mamacita” razem z teledyskiem, w którym pojawiają się także fani obojga artystów. Duet nie zwalnia tempa: już zapowiedziano pierwsze telewizyjne wykonanie utworu podczas Polsat Hit Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie.

W mediach społecznościowych premiera szybko wywołała falę reakcji. Wśród najczęściej przewijających się opinii dominują te o potencjale na hit lata: chwalone są taneczny puls, lekkość i wpadający w ucho refren. A Wam, jak się podoba utwór "Mamacita" od Justyny Steczkowskiej i Skolima?

