Natsu i Wojciech Kucina ponownie wybrali się razem w podróż, a ich relacja wyraźnie nabiera tempa. W mediach społecznościowych opublikowali serię klimatycznych zdjęć, na których nie brakuje czułych gestów i romantycznych momentów. Fani od razu ruszyli z komentarzami.

Natsu i Wojciech Kucina tworzą szczęśliwy związek

Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina poznali się na planie 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie od pierwszych treningów zwracali na siebie uwagę widzów wyjątkową chemią na parkiecie. Ich bliska współpraca szybko przerodziła się w coś więcej niż tylko taneczny duet, a w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje o rodzącym się uczuciu. Para początkowo trzymała szczegóły na dystans, skupiając się na programie i występach na żywo.

Po zakończeniu udziału w show wszystko stało się już jasne - Natsu i Kucina potwierdzili, że są razem również prywatnie. Z czasem zaczęli coraz śmielej pokazywać się w mediach społecznościowych, publikując wspólne kadry i romantyczne ujęcia z podróży czy codziennych chwil. Fani nie mają wątpliwości, że ich relacja rozwija się w szybkim tempie, a każda kolejna publikacja tylko podgrzewa zainteresowanie ich związkiem.

Natsu i Wojciech Kucina na romantycznych ujęciach

Zakochani chętnie spędzają razem każdą wolną chwilę i regularnie wybierają się na wspólne wyjazdy. Podczas jednej z takich podróży wykonali serię pamiątkowych zdjęć, którymi później podzielili się w mediach społecznościowych. Na romantycznych kadrach nie szczędzą sobie czułości, co szybko przyciągnęło uwagę ich obserwatorów.

Naprawdę ładnie ze sobą wyglądacie. Dużo szczęścia dla Was

Ale piękni

Dbajcie o siebie. Pięknie Wam razem pisali internauci.

