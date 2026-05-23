Ula Grotyńska podzieliła się z fanami wyjątkowo radosną nowiną. Popularna influencerka ogłosiła w mediach społecznościowych, że jest w ciąży, a ona i jej ukochany już wkrótce powitają na świecie swoje drugie dziecko. "Ukrywaliśmy to prawie 5 miesięcy… Udało się! Jestem w ciąży!" - napisała na Instagramie.

Ula Grotyńska od kilku lat z powodzeniem rozwija swoją działalność w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła setki tysięcy obserwatorów. Influencerka publikuje przede wszystkim treści lifestyle’owe, parentingowe i związane z codziennym życiem, pokazując swoim fanom zarówno rodzinne chwile, jak i kulisy współprac czy domowej codzienności. Internauci cenią ją za naturalność i estetyczne materiały, które regularnie pojawiają się na jej Instagramie, TikToku i YouTubie.

Prywatnie Ula związana jest z Pawłem Svinarskim, znanym w sieci jako "Dla Pieniędzy". Para wspólnie wychowuje syna Nikodema i chętnie pokazuje obserwatorom fragmenty swojego codziennego życia - od rodzinnych wyjazdów, przez wspólne nagrania, aż po urządzanie domowej przestrzeni. Influencerka wielokrotnie podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza, a jej profile w mediach społecznościowych stały się miejscem, w którym łączy lifestyle z autentycznymi kadrami z życia prywatnego.

Ula Grotyńska podzieliła się ostatnio z fanami wyjątkową nowiną, ogłaszając, że spodziewa się drugiego dziecka. Influencerka i jej ukochany już wkrótce ponownie zostaną rodzicami. Para przez długi czas zachowywała tę informację wyłącznie dla siebie, a dopiero teraz zdecydowała się zdradzić obserwatorom radosną nowinę.

Pod opublikowanym wpisem niemal natychmiast zaroiło się od gratulacji i ciepłych słów od fanów influencerki. Co ciekawe, wielu obserwatorów już od pewnego czasu przypuszczało, że Ula może spodziewać się dziecka.

Super! Gratulacje

Coś tak czułam w kościach

Nikodem będzie starszym bratem. Jak fajnie. Gratulacje pisali internauci.

