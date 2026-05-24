Łatwogang nie zwalnia tempa w swojej rowerowej akcji charytatywnej: 22 maja 2026 roku wystartował z Zakopanego i kieruje się do Gdańska, a internauci na bieżąco śledzą trasę i dorzucają wpłaty. Na koncie zbiórki dla 8-letniego Maksia Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD), pojawiło się 12 mln zł, czyli kwota potrzebna na terapię genową. W niedzielę, podczas postoju na stacji benzynowej, chłopiec przyjechał tam z rodzicami, by spotkać się z influencerem na żywo.

Poruszające spotkanie Łatwoganga z Maksiem

To miał być zwykły przystanek: chwila na złapanie oddechu, szybka przerwa i powrót na trasę. Zamiast tego Łatwogang został zaskoczony wizytą, która zamieniła techniczny postój w najbardziej osobisty moment wyprawy. Maksio, dla którego Łatwogang rozpoczął całą akcję charytatywną, pojawił się razem z rodzicami dokładnie wtedy, gdy influencer zatrzymał się, by odpocząć i skorzystać z toalety.

Chłopiec od razu przytulił Łatwoganga, a potem wręczył mu własnoręcznie przygotowany prezent. Nie zabrakło też pytania od Maksia o najbardziej wymagający moment podróży.

Wczoraj wieczorem, jak byłem bardzo zmęczony i chciało mi się spać - odparł Łatwogang

Nie zabrakło również wzruszających podziękowań od rodziców chłopca. W rozmowie z nimi Łatwogang zapewnił, że po zakończeniu rowerowej akcji znajdzie czas, by spokojnie się spotkać.

Łatwogang nie zatrzymuje się. Chce pomóc kolejnemu dziecku

Łatwogang jest już niemal u celu swojej charytatywnej wyprawy przez Polskę. Twórca od piątku od godz. 16:00 jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska, prowadząc przy tym internetowy stream, który śledzą tysiące widzów.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności udało się już zrealizować drugi cel zbiórki. Najpierw internauci zebrali ponad 12 milionów złotych dla Maksia, a później do akcji dołączyła pomoc dla kolejnego chłopca. Łatwogang ogłosił teraz, że następny etap swojej trasy dedykuje dwuletniemu Wojtusiowi, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD). Chłopiec potrzebuje aż 15,4 mln zł na terapię genową, która daje szansę na zatrzymanie postępu choroby.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Łatwogang spotkał się z Maksiem, dla którego zebrał pieniądze na leczenie. Poruszający moment/Fot. screen Youtube Łatwogang

Fot. screen Youtube Łatwogang

Fot. screen Youtube Łatwogang

Fot. screen Youtube Łatwogang

Zobacz także: