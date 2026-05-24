Emocje po finale pierwszej polskiej edycji "Love Is Blind" jeszcze nie opadły, a Netflix już szykuje dla widzów kolejny rozdział historii uczestników. Odcinek reunion ma pokazać, co wydarzyło się po zakończeniu eksperymentu i czy pary, które powiedziały sobie "tak", nadal są razem. Jedną z najbardziej komentowanych uczestniczek pozostaje Daria, której relacja z Filipem od początku budziła ogromne zainteresowanie.

Na kilka godzin przed premierą specjalnego odcinka Daria opublikowała na Instagramie nagranie, w którym po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób zwróciła się do widzów.

Daria z "Love Is Blind" zwróciła się do fanek tuż przed reunion

Daria z "Love Is Blind" na wspomnianym nagraniu nie mówiła jednak o kulisach programu ani o tym, co wydarzyło się po ślubie. Zamiast tego postanowiła podziękować osobom, które w ostatnich dniach okazały jej wsparcie.

Wpadłam tu na chwilkę, że pierwszy raz przywitać się z Wami w takiej właśnie formie, ale przede wszystkim, żeby Wam podziękować za wszystkie piękne wiadomości, które od Was dostałam. Naprawdę dało mi to mnóstwo wsparcia w ostatnich dniach. I wiele z Was mi pisało, że doceniacie to, jak wspierałam inne dziewczyny w trudnych momentach. Tylko, że Wy zrobiłyście dokładnie to samo dla mnie. (...) Więc ja Wam chciałam podziękować, powiedzieć, że jesteście wyjątkowe, że dziękuję Wam bardzo za to wsparcie, że jesteście kobiety-rakiety, które wybrały, żeby być dla siebie życzliwe. I to jest świetne. Ja się bardzo cieszę, że nas tyle tutaj jest. Ściskam Was mocno. No i co? Widzimy się wieczorem na reunion. Ciao. - przekazała Daria

Jej słowa szybko zwróciły uwagę internautów. Daria podkreśliła, że wiadomości od fanek były dla niej realnym wsparciem, zwłaszcza po intensywnych dniach, w których uczestnicy programu znaleźli się pod lupą widzów.

Daria i Filip wzięli ślub w "Love Is Blind: Polska"

Historia Darii i Filipa z "Love Is Blind" należała do najważniejszych wątków pierwszej polskiej edycji programu. Ich relacja nie od początku była oczywista. Widzowie śledzili emocjonalne rozmowy w kapsułach, narastające uczucia, ale też wątpliwości, które pojawiały się po drodze. Ostatecznie to właśnie Daria i Filip zdecydowali się kontynuować znajomość poza kabinami i stanęli razem na ślubnym kobiercu.

Finałowy odcinek przyniósł wiele wzruszeń. Daria i Filip z "Love Is Blind" powiedzieli sobie "tak", a ich ślub stał się jednym z najbardziej komentowanych momentów sezonu. Widzowie od razu zaczęli zastanawiać się, czy uczucie, które narodziło się w programie, przetrwało również po wyłączeniu kamer.

Odpowiedź na to pytanie ma przynieść właśnie reunion. Specjalny odcinek "Love Is Blind: Polska" pokaże uczestników po czasie i pozwoli sprawdzić, jak naprawdę potoczyły się ich losy po finale.

Fot. Instagram dariarybak89

