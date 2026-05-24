W sobotni wieczór w łódzkiej Atlas Arenie Agnieszka Chylińska świętowała okrągłe urodziny koncertem transmitowanym na żywo. W samym środku występu wydarzyło się jednak coś, czego nie dało się zaplanować ani udawać: na scenę wszedł jej brat, Wawrzyn Chyliński, i bez uprzedzenia zasiadł za perkusją. Zaskoczenie było totalne, emocje natychmiast przejęły stery, a publiczność zobaczyła artystkę wyraźnie poruszoną.

Niespodzianka na urodzinowym koncercie Chylińskiej

W jednej chwili koncert z urodzinowego show zmienił się w rodzinny kadr na żywo: rodzeństwo podbiegło do siebie, padło w objęcia, a Chylińska wzruszenia. W hali momentalnie podniosła się fala reakcji, a brawa były tak głośne, że trudno było mieć wątpliwość, kto w tej scenie grał rolę gościa specjalnego.

Brat artystki dał znać ze sceny, że przyleciał z drugiej strony Atlantyku tylko po to, by zagrać z siostrą jeden numer.

Przeleciałem przez Atlantyk, wczoraj w nocy wyleciałem, dzisiaj rano jestem. Żeby zagrać tej pani jeden kawałek, mojej siostrze kochanej! - powiedział brat Chylińskiej i wywołał ogromne oklaski publiczności

Agnieszka Chylińska poruszona niespodzianką na urodzinowym koncercie

Wyraźnie poruszona tą wyjątkową chwilą Chylińska nie mogła powstrzymać łez na scenie. Wróciła też wspomnieniami do dzieciństwa i do czasów, gdy dzieliła z bratem pokój. Opowiedziała ze sceny, że perkusja towarzyszyła mu właściwie bez przerwy, a ona dobrze pamięta energię, z jaką ćwiczył.

Znam ten drive. Jeszcze jak mieszkaliśmy w jednym pokoju, to mój brat grał na bębnach non stop. Drag mojego brata bardzo dobrze znam. (...) Bardzo chciałam mu zaimponować. Bardzo chciałam, żeby mnie zaakceptował. Myślę, że wzięłam się za to śpiewanie po to, żeby on był ze mnie dumny - powiedziała artystka

Wawrzyn Chyliński jest muzykiem i perkusistą zespołu Against the Plagues. Tym razem to jednak nie nazwę projektu wyniosło na pierwszy plan, tylko gest: wejście w samym sercu urodzinowego wieczoru jego siostry i wspólne granie.

