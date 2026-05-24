Piotr Żyła i Marcelina Ziętek znów przyciągnęli uwagę fanek i fanów, choć od dawna robią wszystko, by ich relacja nie żyła w rytmie nagłówków. Po okresie medialnej ciszy to właśnie Instagram aktorki stał się miejscem, w którym pojawił się czytelny sygnał: nowe wspólne kadry z Piotrem Żyłą. Pod nowymi fotkami pary szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od stęsknionych za ich wspólnymi relacjami fanów.

Związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek

Relacja Piotra Żyły i Marceliny Ziętek od lat budzi ogromne zainteresowanie internautów i mediów plotkarskich. O ich uczuciu po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2020 roku, kiedy zaczęły pojawiać się doniesienia, że skoczek narciarski spotyka się z aktorką znaną z serialu „19+”. Informacja szybko obiegła media, a fani z zaciekawieniem śledzili każdy kolejny sygnał mogący potwierdzić, że między tą dwójką naprawdę zaiskrzyło.

Na początku zarówno Piotr Żyła, jak i Marcelina Ziętek bardzo ostrożnie podchodzili do ujawniania szczegółów swojej relacji. W sieci publikowali zdjęcia i relacje, które sugerowały, że spędzają razem czas, jednak długo unikali jednoznacznych deklaracji. Tajemnicze fotografie i subtelne wskazówki tylko podsycały zainteresowanie fanów, którzy próbowali rozwikłać, co tak naprawdę łączy sportowca i młodszą od niego o jedenaście lat aktorkę.

Z czasem para postanowiła jednak rozwiać wszelkie wątpliwości. Po kilku miesiącach domysłów zakochani oficjalnie pokazali się razem na Instagramie, czym wywołali ogromne poruszenie wśród obserwatorów. Od tego momentu ich związek stał się jednym z najczęściej komentowanych tematów w mediach show-biznesowych.

Mimo dużego zainteresowania ze strony opinii publicznej Piotr Żyła i Marcelina Ziętek konsekwentnie starają się chronić swoją prywatność. Nie udzielają wywiadów na temat relacji i nie odnoszą się do plotek pojawiających się w mediach. Przez lata wielokrotnie spekulowano o kryzysach czy nawet rozstaniu pary, jednak oni sami nigdy publicznie tego nie komentowali.

Obecnie zakochani znacznie rzadziej publikują wspólne zdjęcia niż kiedyś, dlatego wielu fanów zastanawia się, co dzieje się u nich dziś. Każda nowa fotografia lub wzmianka w mediach społecznościowych natychmiast przyciąga uwagę internautów, którzy wciąż z dużym zainteresowaniem śledzą losy jednej z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu.

Nowe zdjęcia Piotra Żyły i Marceliny Ziętek

Po dłuższej przerwie od publikowania wspólnych zdjęć Marcelina Ziętek znów pokazała się u boku Piotra Żyły. Aktorka opublikowała na Instagramie nowe kadry ze skoczkiem narciarskim, czym od razu wywołała poruszenie wśród fanów. Internauci od miesięcy zastanawiali się, co słychać u jednej z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu, dlatego nowe zdjęcia zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem.

Na fotografii para pozuje razem podczas jednego z eventów. Marcelina Ziętek zachwyciła w dopasowanej czerwonej sukni z rozcięciem, którą zestawiła z klasycznymi czarnymi szpilkami. Piotr Żyła postawił natomiast na elegancki, ciemny garnitur w subtelną kratę i czarny T-shirt. Oboje wyglądali na bardzo szczęśliwych i wyraźnie nie szczędzili sobie czułości. Uśmiechy i swobodna atmosfera tylko podsyciły komentarze fanów, którzy nie kryli radości na widok zakochanych.

Pod zdjęciami błyskawicznie pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów pary.

Moi ulubieńcy. Jak zawsze piękni

Super piękna, dostojna parka

Piękna para - zachwycają się internauci

Jak widać, u Piotra Żyły i Marceliny Ziętek wszystko nadal układa się wspaniale, a ich związek trwa w najlepsze. Też lubicie ten duet?

Fot. Instagram marceepan

