Drugi dzień muzycznego święta w sopockiej Operze Leśnej otworzył koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", który przeniósł widzów w klimat największych przebojów sprzed lat. Na scenie pojawił się zespół "Ich Troje" z Michałem Wiśniewskim na czele, prezentując swoje kultowe hity. Choć publiczność usłyszała doskonale znane utwory, sam występ lidera grupy wywołał mieszane reakcje.

Występ Michała Wiśniewskiego i zespołu "Ich Troje" podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu 2026 wywołał ogromne emocje wśród widzów. Artyści otworzyli koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", prezentując swoje największe przeboje, między innymi "Zawsze z tobą chciałbym być", "Powiedz" czy "A wszystko to... bo ciebie kocham". Michał Wiśniewski tradycyjnie postawił na widowiskowe show i kontakt z publicznością - w pewnym momencie ruszył nawet w tłum zgromadzony w Operze Leśnej.

Choć publiczność w Sopocie bawiła się znakomicie, w sieci szybko pojawiły się także krytyczne komentarze dotyczące formy wokalnej lidera Ich Troje. Część internautów zarzucała mu problemy z wykonywaniem utworów na żywo i twierdziła, że jego występ odbiegał od dawnych koncertów zespołu.

Chyba zapomniał, jak się śpiewa na żywo

Tego się słuchać nie da

Zawsze tak źle śpiewał? czytamy w komentarzach.

Nie brakowało jednak również głosów fanów, którzy bronili artysty i podkreślali, że mimo upływu lat wciąż potrafi porwać publiczność oraz stworzyć wyjątkową atmosferę podczas koncertu.

Michał Wiśniewski ma za sobą trudne chwile

Ostatnie miesiące nie były dla Michała Wiśniewskiego łatwe. W marcu artysta oficjalnie potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską, z którą był związany od 2019 roku i doczekał się dwóch synów. Lider "Ich Troje" opublikował w sieci emocjonalne oświadczenie, przyznając, że "nie udało mu się uratować małżeństwa". Niedługo później głos zabrała również Pola, potwierdzając rozpad związku i podkreślając, że najważniejsze pozostaje dla niej dobro dzieci. Media od miesięcy rozpisywały się o kryzysie w ich relacji, a sama Pola zdążyła już wyprowadzić się do nowego domu.

Wielu internautów zaczęło zastanawiać się, czy problemy w życiu prywatnym mogły odbić się także na formie scenicznej Michała Wiśniewskiego. Nie da się ukryć, że ostatni czas był dla niego wyjątkowo burzliwy.

