Michał Wiśniewski pod ostrzałem widzów na Polsat Hit Festiwalu. "Chyba zapomniał, jak się śpiewa na żywo"
Po występie Michał Wiśniewski na Polsat Super Festiwalu 2026 w sieci zawrzało. Internauci nie szczędzili krytycznych komentarzy, zwracając uwagę przede wszystkim na formę wokalną artysty, która - zdaniem wielu - pozostawiała sporo do życzenia.
Drugi dzień muzycznego święta w sopockiej Operze Leśnej otworzył koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", który przeniósł widzów w klimat największych przebojów sprzed lat. Na scenie pojawił się zespół "Ich Troje" z Michałem Wiśniewskim na czele, prezentując swoje kultowe hity. Choć publiczność usłyszała doskonale znane utwory, sam występ lidera grupy wywołał mieszane reakcje.
Burza w sieci po występie Michała Wiśniewskiego na Polsat Hit Festiwalu
Występ Michała Wiśniewskiego i zespołu "Ich Troje" podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu 2026 wywołał ogromne emocje wśród widzów. Artyści otworzyli koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", prezentując swoje największe przeboje, między innymi "Zawsze z tobą chciałbym być", "Powiedz" czy "A wszystko to... bo ciebie kocham". Michał Wiśniewski tradycyjnie postawił na widowiskowe show i kontakt z publicznością - w pewnym momencie ruszył nawet w tłum zgromadzony w Operze Leśnej.
Choć publiczność w Sopocie bawiła się znakomicie, w sieci szybko pojawiły się także krytyczne komentarze dotyczące formy wokalnej lidera Ich Troje. Część internautów zarzucała mu problemy z wykonywaniem utworów na żywo i twierdziła, że jego występ odbiegał od dawnych koncertów zespołu.
Chyba zapomniał, jak się śpiewa na żywo
Tego się słuchać nie da
Zawsze tak źle śpiewał?
Nie brakowało jednak również głosów fanów, którzy bronili artysty i podkreślali, że mimo upływu lat wciąż potrafi porwać publiczność oraz stworzyć wyjątkową atmosferę podczas koncertu.
Michał Wiśniewski ma za sobą trudne chwile
Ostatnie miesiące nie były dla Michała Wiśniewskiego łatwe. W marcu artysta oficjalnie potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską, z którą był związany od 2019 roku i doczekał się dwóch synów. Lider "Ich Troje" opublikował w sieci emocjonalne oświadczenie, przyznając, że "nie udało mu się uratować małżeństwa". Niedługo później głos zabrała również Pola, potwierdzając rozpad związku i podkreślając, że najważniejsze pozostaje dla niej dobro dzieci. Media od miesięcy rozpisywały się o kryzysie w ich relacji, a sama Pola zdążyła już wyprowadzić się do nowego domu.
Wielu internautów zaczęło zastanawiać się, czy problemy w życiu prywatnym mogły odbić się także na formie scenicznej Michała Wiśniewskiego. Nie da się ukryć, że ostatni czas był dla niego wyjątkowo burzliwy.
