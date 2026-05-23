Justyna Steczkowska szczerze o Eurowizji: "Źle się czuję z tym jako człowiek"
W zeszłym roku Justyna Steczkowska reprezentowała nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Gaja", zajmując ostatecznie czternaste miejsce. W rozmowie z naszą reporterką gorzko podsumowała wydarzenie.
Justyna Steczkowska pojawiła się na Polsat Hit Festiwalu w Sopocie, gdzie w rozmowie z naszą reporterką odpowiedziała na kilka pytań. Wokalistka wróciła wspomnieniami między innymi do swojego zeszłorocznego występu na Eurowizji, nie ukrywając przy tym gorzkich refleksji.
Justyna Steczkowska o występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji
Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2025 z utworem "Gaja", występując w wielkim finale w Bazylei. Jej show było szeroko komentowane w mediach - zwracano uwagę zarówno na charakterystyczny wokal artystki, jak i rozbudowaną, widowiskową oprawę sceniczną. Polska zakończyła rywalizację na 14. miejscu, co po konkursie wywołało wiele dyskusji wśród fanów i komentatorów.
Po występie Steczkowska wielokrotnie wracała do Eurowizji w rozmowach z mediami, podkreślając, jak wymagające i emocjonalne jest to wydarzenie. Artystka mówiła również o presji i kulisach przygotowań do występu na tak dużej scenie. W trakcie spotkań z dziennikarzami odnosiła się także do aktualnych reprezentantów Polski i ich scenicznych występów - przed naszą kamerą oceniła tegoroczny występ Alicji Szemplińskiej.
Alicja zaśpiewała bardzo dobrze, w ogóle sztos
Justyna Steczkowska wprost o Eurowizji
Justyna Steczkowska odniosła się także do politycznego wymiaru tegorocznej Eurowizji. Artystka przyznała, że śledziła konkurs przede wszystkim z sentymentu oraz z sympatii i kibicowania Alicja Szemplińska, jednak jednocześnie zaznaczyła, że część decyzji organizacyjnych sprawiła, iż dystansuje się od wspierania wydarzenia.
Jak ujawniła, z tego powodu zrezygnowała między innymi z udziału w roli międzynarodowej jurorki podczas niemieckich preselekcji do Eurowizji 2026. Wokalistka podkreśliła, że była to przemyślana decyzja, wynikająca z jej osobistego podejścia do sytuacji wokół konkursu.
Nie chcę z tego względu, że... źle się czuję jako człowiek z tym. Po prostu
