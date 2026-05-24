Koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka w Sopocie był jednym z najbardziej wzruszających momentów Polsat Hit Festiwalu 2026. Wykonania jego największych przebojów nadały wydarzeniu wyjątkowo emocjonalny charakter. Przy okazji festiwalu udało nam się porozmawiać z Ewa Krawczyk, która wróciła wspomnieniami do wspólnych chwil z mężem.

Ewa Krawczyk wróciła pamięcią do małżeństwa z Krzysztofem Krawczykiem

Koncert poświęcony pamięci Krzysztof Krawczyk był jednym z najbardziej poruszających momentów Polsat Hit Festiwalu 2026 w Sopocie. W ramach widowiska "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat" na scenie Opery Leśnej wystąpili znani artyści, którzy wykonali jego największe przeboje, oddając hołd legendzie polskiej muzyki rozrywkowej.

W trakcie koncertu nie zabrakło wzruszeń, wspomnień i symbolicznych muzycznych powrotów do twórczości artysty, który od lat łączy kolejne pokolenia słuchaczy. Publiczność mogła usłyszeć odświeżone interpretacje jego hitów, a całość wydarzenia miała wyjątkowo sentymentalny i refleksyjny charakter, podkreślający ogromny dorobek Krawczyka.

Za kulisami wydarzenia udało nam się porozmawiać z Ewa Krawczyk, która zdradziła, które utwory jej męża były dla niego szczególnie ważne. W trakcie rozmowy niespodziewanie poruszyła również temat zazdrości, dzieląc się zaskakującym wyznaniem.

Ja byłam wściekle zazdrosna o Krzysztofa. Ja teraz jestem zazdrosna, ja nie wiem co się ze mną dzieje, ale jestem w dalszym ciągu bardzo ale to bardzo zazdrosna wyznała.

Żona artysty wróciła wspomnieniami do zdarzenia, które miało miejsce około pół roku przed jego śmiercią i szczególnie mocno zapadło jej w pamięć. W trakcie jednej z rozmów zapytała go wprost, czy bywa o nią zazdrosny.

Ewunia, ja na ciebie patrzeć nie mogłem. Dla mnie ty byłaś tak piękna, do dzisiaj jesteś, że jak patrzę na ciebie to mnie boli serce i oczy bolą odpowiedział jej mąż.

To dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałeś? - dopytywała Ewa Krawczyk.

A żeby ci się w głowie przewróciło? powiedział Krawczyk.

Całość rozmowy dostępna w naszym materiale wideo.

Zobacz także: