Allan Krupa wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Razem z ukochaną pojawili się na widowni w jednym z odcinków minionej odsłony show. Jak się okazuje, 22-latek otrzymał już propozycję zaprezentowania się na parkiecie i to niejednokrotnie. Edyta Górniak zdradziła, że decyzja już zapadła.

Syn Edyty Górniak wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Wokół jesiennej edycji programu tradycyjnie narastają spekulacje, kto tym razem stanie w świetle reflektorów studia Polsatu. Wśród wymienianych nazwisk pojawiło się nazwisko Allana Krupy, czyli syna Edyty Górniak. Jak się okazało, miał on realną szansę, by pojawić się na parkiecie "Tańca z gwiazdami', ale tę drogę konsekwentnie zamknął.

Jego mama ujawniła w rozmowie z Faktem, że 22-latek dostał zaproszenie do programu aż dwa razy: raz kilka lat temu i ponownie w okolicach zeszłego sezonu. Za każdym razem odpowiedź była taka sama - odmowa.

Allan dostał dwa razy propozycję - kilka lat temu i teraz chyba w zeszłym sezonie, ale on nie chce za bardzo. Jego ukochana natomiast bardzo kocha ten program i przyszli razem na jeden z odcinków

Mimo to artystka zapewniła, że w pełni akceptuję decyzję syna. Zdradziła jednak, że 22-letni Allan stawia coraz wyraźniejsze granice swojej mamie.

Jedyne, na co pozwala mi ingerować to, bym pilnowała, czy bierze jakieś elektrolity albo witaminy, jak jest zmęczony. Nic mi już nie wolno. To już jest dwudziestodwuletni mężczyzna. Ja akceptuję jako matka wszystkie jego wybory i wszystkie jego ścieżki życia. Różne ma z tego lekcje i po prostu jestem w razie czego obok

Edyta Górniak wspomina własny udział w "Tańcu z gwiazdami'

Warto przypomnieć, że Edyta Górniak ma za sobą własny rozdział w "Tańcu z gwiazdami". Wystąpiła w 12. edycji programu w parze z Janem Klimentem i dotarła bardzo daleko - zakończyła rywalizację na 3. miejscu, odpadając w półfinale. Choć wspomnienia są dla niej miłe, równie wyraźnie wybrzmiewa druga strona medalu: intensywność treningów i fizyczny koszt, który potrafi ciągnąć się tygodniami.

Bardzo miło wspominam udział w ''Tańcu z gwiazdami'', chociaż bolało mnie całe ciało przez te wszystkie tygodnie. Ja generalnie przez cały udział w programie, bo doszliśmy do półfinału, byłam cały czas w bólu fizycznym. Musiałam się z nim zapoznać, zaprzyjaźnić i nie narzekać - tu maść, tu jakiś plaster. No było to trudne, ale wspominam to wspaniale. Miałam bardzo dobrą formę życia wtedy wypracowaną właśnie wspólnie z Jankiem Klimentem wspomniała w rozmowie z Faktem.

Zobacz także: Natalia Szroeder zaskoczyła wyznaniem o polskich artystach. "Mogłabym im buty czyścić"

Obejrzałem 3. sezon „Królowej przetrwania” i mam dość. Kto na to pozwolił?