Gdy Łatwogang wjechał do Gdańska w niedzielę około godziny 21:10, na miejscu czekały już setki osób. Internauci od wielu godzin zapowiadali swoją obecność, ale skala tego, co wydarzyło się na mecie, przerosła oczekiwania niemal wszystkich. Tłumy wiwatowały na cześć twórcy, śpiewały mu "Sto lat", machały transparentami i dziękowały za ogrom dobra, które udało się wspólnie stworzyć.

Tłumy ludzi przywitały Łatwoganga w Gdańsku

W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się nagrania z finału akcji Łatwoganga. Widać na nich ogromne emocje i twórcę wyraźnie wzruszonego tym, co zobaczył po dotarciu do mety. Jednym z najbardziej poruszających momentów całego wieczoru było pojawienie się na mecie Maksia i Adasia wraz z rodzinami. To właśnie dla tych chłopców Łatwogang i jego społeczność zbierali pieniądze podczas wyprawy przez Polskę.

W Gdańsku zakończyła się niezwykła podróż, którą Piotr Hancke, znany jako Łatwogang, rozpoczął w piątek po godzinie 16:00 w Zakopanem. Przez ponad dwie doby niemal bez przerwy jechał rowerem przez całą Polskę, prowadząc przy tym transmisję na żywo i zbierając pieniądze dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD).

Na końcu artykułu możecie zobaczyć relację z wielkiego finału akcji.

Łatwogang chce pomóc kolejnemu dziecku

Łatwogang nie zamierza jednak się zatrzymywać. Jeszcze podczas ostatnich kilometrów trasy ogłosił, że rozpoczyna trzecią zbiórkę - tym razem dla dwuletniego Wojtusia, który również walczy z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Chłopiec potrzebuje aż 15,4 mln zł na leczenie, a pierwsze wpłaty zaczęły pojawiać się niemal natychmiast po ogłoszeniu nowego celu. Choć trasa Łatwoganga się już zakończyła, to Piotr po dotarciu do mety zaapelował do wszystkich, by się nie zatrzymywać i pomóc jeszcze Wojtusiowi. Jesteśmy pewni, że z tak wspaniałym wsparciem uda się zrealizować jeszcze ten cel!

Finał w Gdańsku pokazał jednak coś jeszcze - że wokół twórcy powstała ogromna społeczność ludzi gotowych pomagać i angażować się w akcje charytatywne na niespotykaną dotąd skalę. Wielu internautów już teraz pisze, że byli świadkami jednego z najważniejszych momentów w historii polskiego internetu.

Fot. Youtube Łatwogang

