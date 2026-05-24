Marcela Leszczak, finalistka "Top Model" sprzed 13 lat i influencerka obserwowana przez niemal 240 tys. osób na Instagramie, ogłosiła wyjazd na Bali dla fanek. Termin zaplanowano na przełom września i października, a w pakiecie mają się zmieścić zarówno treningi, jak i zwiedzanie wyspy. Ile taka przyjemność kosztuje?

Wyjazd na Bali dla fanek ma być intensywny, ale jednocześnie nastawiony na regenerację. Zapowiedziano codzienne aktywności: jogę, pilates i crossfit. Do tego dochodzi relaks, elementy budowania zdrowych nawyków i praktyka świadomego oddechu. Organizatorzy podkreślają też zwiedzanie oraz odkrywanie najpiękniejszych zakątków Bali, czyli miks tego, czego na urlopie zwykle najbardziej brakuje: ruchu i wrażeń poza hotelowym terenem.

We współpracy z biurem podróży Marcela zaplanowała 9 dni wakacji, a wliczając w to czas podróży wychodzi łącznie 11 dni wyjazdu.

Wciąż nie dowierzam, że to się dzieje naprawdę napisała na Instagramie.

Ile trzeba zapłacić za wakacje z Marceliną Leszczak?

Największe emocje budzi jednak kwota. Podstawowy pakiet wyceniono na 5657,75 zł. Jest też opcja dla tych, które chcą zostać dłużej: przedłużenie pobytu o 3 dni podnosi cenę do 7480,35 zł. Choć suma wydaje się całkiem spora, warto pamiętać, że Bali jest jednym z droższych kierunków.

Marcela Leszczak znów jest zakochana

Wspólny wyjazd z fankami to nie jedyna rewelacja w życiu Marceli. Jak wiadomo, po głośnym i niespodziewanym rozstaniu z Miśkiem Koterskim, jej serce znów jest zajęte. W lutym tego roku na instagramowym profilu niejakiego Marcina pojawiły się wspólne kadry z Marceliną i dłuższe wyznanie, w którym opisał początek znajomości oraz to, jak szybko nabrała dla niego znaczenia.

Nie było planu. Przypadek? Nie sądzę... Było spojrzenie. Poszukiwania. Potem śniadanie. Potem rozmowy, które kończyły się później, niż zakładaliśmy mogliśmy przeczytać.

