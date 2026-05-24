Od kilku dni cała Polska śledzi działania Łatwoganga, który swoją charytatywną akcją po raz kolejny zjednoczył internautów na niespotykaną skalę. Twórca internetowy nie tylko zmobilizował tysiące osób do wspólnego działania, ale przede wszystkim pomógł zebrać ogromne środki dla potrzebujących dzieci. Początkowo celem była pomoc dla Maksia - i ten udało się osiągnąć z ogromnym zapasem. Na koncie zbiórki znalazło się już ponad 12 milionów złotych.

To jednak nie koniec. Społeczność skupiona wokół Łatwoganga ruszyła dalej i obecnie niemal udało się zebrać środki (3,5 mln zł) także na leczenie dla drugiego chłopca. Internauci podkreślają, że akcja stała się czymś znacznie większym niż tylko internetowym wydarzeniem. Dla wielu osób to symbol wspólnoty i dowód na to, jak wielką siłę mogą mieć media społecznościowe.

Internauci mobilizują się przed finałem akcji Łatwoganga

Nic więc dziwnego, że emocje rosną z każdą godziną. Na trasie pojawia się coraz więcej osób, które chcą dopingować Łatwoganga i choć przez chwilę być częścią tego wyjątkowego momentu. Największe poruszenie wywołuje jednak finał zaplanowany w Gdańsku.

W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy i apeli o wspólne przywitanie Łatwoganga po dotarciu na miejsce. Internauci nie ukrywają, że chcą podziękować mu za ogromne zaangażowanie i energię, którą zaraził tysiące ludzi.

Brawo Piotruś! Ludzie ruszmy się i zorganizujmy coś wspaniałego w Gdańsku

Wszyscy z Gdańska zgotujmy Piotrkowi przywitanie. Ruszamy koło 21. Wszyscy! Należy mu się podziękowanie - apelują internauci

Wielki finał akcji Łatwoganga w Gdańsku

Według informacji przekazywanych przez osoby towarzyszące Łatwogangowi, przy obecnym tempie twórca powinien dotrzeć do Gdańska ok. 21:00. Organizatorzy podkreślają jednak, że dokładna godzina może jeszcze ulec zmianie.

Mimo to wiele osób już zapowiada swoją obecność na miejscu. Internauci planują pojawić się z transparentami i specjalnymi podziękowaniami dla twórcy. Wszystko po to, by stworzyć wyjątkową atmosferę podczas ostatnich kilometrów trasy.

W sieci coraz częściej pojawiają się głosy, że finał całej akcji Łatwoganga może okazać się jednym z najbardziej symbolicznych momentów w historii polskiego internetu. Dla wielu osób to już nie tylko internetowa akcja charytatywna, ale wydarzenie, które pokazało, jak ogromną moc mają ludzie działający razem. Jeśli zapowiedzi internautów się spełnią, Gdańsk może stać się miejscem wyjątkowego finału, który na długo pozostanie w pamięci uczestników i obserwatorów całej akcji.

Fot. ArtService/AKPA

