Karolina Pisarek, która niedawno przekazała w mediach społecznościowych radosną wiadomość o pierwszej ciąży, teraz odsłania trudniejszą stronę oczekiwania na dziecko. W rozmowie dla Plejady modelka poinformowała, że ze względów zdrowotnych nie będzie mogła rodzić siłami natury. Podkreśliła, że w tej sprawie nie ma pola do osobistych decyzji, a kluczowe są zalecenia lekarzy i bezpieczeństwo.

Karolina Pisarek spodziewa się dziecka. Nie będzie rodzić naturalnie

Karolina Pisarek mówi wprost: jej plan na poród nie wynika z preferencji ani modnych dyskusji, tylko z sytuacji zdrowotnej. To właśnie ona odebrała jej komfort wyboru. W rozmowie z Plejadą modelka wyznała:

Jestem w sytuacji, gdzie nie mogę podjąć decyzji. Zdrowotnie nie mogę podjąć się naturalnego, co jest dla mnie też przykre. To jest jednak wyzwanie i czujesz wewnętrznie, że chciałabyś do tego podejść, ale jak ci zdrowie nie pozwala, to ważne jest bezpieczeństwo

Karolina Pisarek niedługo zostanie mamą po raz pierwszy

Choć modelka otworzyła się na temat porodu, nadal dawkuje informacje o samej ciąży. Nie ujawniła ani płci dziecka, ani dokładnego terminu porodu. Zapowiedziała, że w pierwszej kolejności chce przekazać te wiadomości najbliższej rodzinie, a dopiero później podzielić się nimi publicznie.

To konsekwentny sposób komunikacji, który dobrze znają jej obserwatorki: Pisarek pokazuje tyle, ile sama uzna za bezpieczne i komfortowe. W przestrzeni publicznej pojawiają się również kadry z jej mężem Rogerem, co tylko podbija zainteresowanie, ale nie zmienia faktu, że najważniejsze ustalenia zapadają poza kamerami.

Na tym etapie wiadomo jedno: Karolina Pisarek nie będzie rodzić naturalnie, bo jej stan zdrowia wymaga innego rozwiązania. Resztę historii - zgodnie z jej zapowiedzią - poznamy dopiero wtedy, gdy sama uzna, że to właściwy moment.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że jakiś czas temu Karolina Pisarek zdradziła, czy będzie pokazywać swoje dziecko w sieci. W rozmowie z Party.pl razem z mężem przyznali, że nie będą ukrywać wizerunku swojego dziecka w mediach społecznościowych:

Wszystko z umiarem, też nie będziemy przesadzać, to ma być naturalnie - powiedział Roger Salla

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

