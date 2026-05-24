Łatwogang uzbierał 12 milionów złotych na leczenie Maksa zmagającego się z dystrofią mięśniową. Po zakończeniu zbiórki influencer poinformował jednak, że nie zamierza kończyć akcji i do samego końca trasy nadal będzie zbierał pieniądze. Tym razem środki trafią na leczenie małego Adasia, który również potrzebuje kosztownej terapii.

Kolejna zbiórka Łatwoganga. Tym razem celem jest pomoc dla małego Adasia

Internet ponownie zjednoczył się wokół akcji charytatywnej organizowanej przez influencera i streamera Łatwoganga. Po ogromnym sukcesie zbiórki dla 8-letniego Maksa chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a, twórca nie zwalnia tempa i natychmiast uruchomił kolejną akcję pomocową. Tym razem wsparcie ma trafić do 4-letniego Adasia, którego rodzina od lat walczy o środki na kosztowne leczenie.

Nowa zbiórka wystartowała jeszcze podczas transmitowanego na żywo rajdu rowerowego z Zakopanego do Gdańska. Łatwogang poinformował widzów, że nie chce kończyć pomocy po osiągnięciu celu dla Maksa. W krótkim czasie internauci ponownie pokazali swoją siłę - już w pierwszej godzinie udało się zebrać setki tysięcy złotych na leczenie chłopca. Na tę chwilę zebrana kwota wynosi aż 2 310 771 zł.

Sukces poprzedniej akcji dodał ludziom wiary

Jeszcze kilka tygodni temu Łatwogang był bohaterem jednej z największych internetowych akcji charytatywnych w Polsce. Podczas rekordowego streamu dla fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 251 milionów złotych. W akcję zaangażowali się widzowie, influencerzy, muzycy oraz duże firmy, a transmisję oglądały setki tysięcy osób jednocześnie.

To właśnie tamta zbiórka sprawiła, że kolejne inicjatywy Łatwoganga wzbudzają dziś ogromne emocje. Wielu internautów podkreśla, że influencer potrafił stworzyć wokół swoich transmisji prawdziwą społeczność ludzi gotowych pomagać potrzebującym dzieciom. Dzięki temu nowa akcja dla Adasia już od pierwszych minut nabrała ogromnego rozpędu.

