Łatwogang zebrał 12 milionów złotych na leczenie Maksa, ośmioletniego chłopca zmagającego się z chorobą powodującą zanik mięśni. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, a finał zbiórki poruszył internautów. Chłopiec nagrał specjalną wiadomość głosową z podziękowaniami, którą influencer odtworzył podczas transmisji na żywo.

Łatwogang ponownie wywołał ogromne poruszenie w sieci, ruszając w wyjątkową wyprawę rowerową przez Polskę. Influencer postawił sobie ambitny cel - zebrać 12 milionów złotych na leczenie ośmioletniego Maksa Tockiego, który zmaga się z ciężką chorobą powodującą zanik mięśni. Cała akcja od początku była szeroko komentowana i śledzona przez internautów na żywo.

Finał okazał się jednak jeszcze bardziej spektakularny - pełną kwotę udało się zebrać, zanim Łatwogang dotarł do końca trasy. W sieci natychmiast pojawiła się fala emocji i gratulacji, a całe przedsięwzięcie nazwano jedną z najbardziej poruszających internetowych zbiórek ostatnich miesięcy.

Chwilę po tym, jak Łatwogang zakończył zbiórkę imponującą kwotą 12 milionów złotych dla Maksa, otrzymał wyjątkowe nagranie od chłopca. Ośmiolatek postanowił osobiście podziękować za pomoc i zaangażowanie, kierując do influencera kilka wzruszających słów w formie głosowej. 23-latek odtworzył tę wiadomość podczas transmisji na żywo i nie ukrywał emocji - wyraźnie się wzruszył, słuchając podziękowań.

Piotrek, bardzo ci dziękuję za tę cudowną zbiórkę. Bez ciebie to mogliśmy nawet latami zbierać pieniądze, a wiadomo, że nie podają leku do wieku nastolatka, więc naprawdę dziękuję. Mogę zacytować piosenkę: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic mówił.

