Jeszcze kilka miesięcy temu niewiele osób spodziewało się, że Justyna Steczkowska i Skolim połączą siły w jednym muzycznym projekcie. Artystka kojarzona z widowiskowymi, pełnymi emocji występami oraz „król latino”, który od lat króluje na imprezowych playlistach, stworzyli duet, o którym mówi dziś cała sieć.

Ich wspólny singiel „Mamacita” miał premierę 12 maja 2026 roku i niemal natychmiast stał się internetowym fenomenem. Oficjalny teledysk opublikowany na YouTubie przekroczył już 6,6 miliona odsłon, a liczba wyświetleń stale rośnie.

Justyna Steczkowska o współpracy ze Skolimem

W miniony piątek, 22 maja, Justyna Steczkowska i Skolim po raz pierwszy wykonali „Mamacitę” wspólnie na scenie podczas festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie. Występ od początku wzbudzał ogromne emocje i był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru. Artyści pojawili się na scenie w wyjątkowo energetycznym wydaniu i od pierwszych sekund porwali publiczność.

Tego dnia mieliśmy również okazję porozmawiać z Justyną Steczkowską. Wokalistka przed naszą kamerą nie kryła sympatii do swojego scenicznego partnera i nie szczędziła mu ciepłych słów. Zdradziła także, co dokładnie skłoniło ją do współpracy z "królem latino".

