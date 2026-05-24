Łatwogang dotrzymał słowa i właśnie zakończył wyjątkową akcję charytatywną ogromnym sukcesem. Internetowej ekipie udało się zebrać aż 12 milionów złotych na leczenie ośmioletniego chłopca walczącego z ciężką chorobą. Pełną kwotę osiągnięto po blisko 40 godzinach jazdy rowerem przez Polskę.

Łatwogang po raz kolejny udowodnił, że internet ma ogromną siłę. Influencer ruszył w wymagającą trasę rowerową przez całą Polskę, by pomóc ośmioletniemu Maksowi Tockiemu, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Celem akcji było zebranie brakujących 12 milionów złotych na kosztowną terapię genową w USA.

Twórca transmitował swoją podróż w sieci, a internauci na bieżąco śledzili zarówno postępy trasy, jak i rosnącą kwotę zbiórki. Mimo zmęczenia i kryzysów na trasie Łatwogang nie zwalniał tempa, mobilizując swoich widzów do dalszej pomocy. Akcja błyskawicznie odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, a tysiące osób zaangażowały się we wsparcie chłopca.

Cel udało się osiągnąć po niespełna 40 godzinach jazdy. Na koncie zbiórki pojawiło się pełne 12 milionów złotych, co oznacza ogromną szansę dla Maksa na dalsze leczenie. Rodzice chłopca nie kryli wzruszenia, podkreślając, że wsparcie influencera i internautów było dla nich prawdziwym cudem.

To nie pierwsza tak głośna akcja charytatywna Łatwoganga. Wcześniej influencer zasłynął między innymi rekordową zbiórką na rzecz fundacji wspierającej dzieci chore onkologicznie. Tym razem ponownie udało mu się zjednoczyć ogromną społeczność wokół ważnego celu, a internauci nie mają wątpliwości, że jego działania już przechodzą do historii polskiego internetu.

