Podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu na ściance pojawili się Krzysztof Skiba i jego młodsza o 26 lat żona. Para chętnie pozowała fotoreporterom, nie ukrywając łączącego ich uczucia. Zakochani bez skrępowania okazywali sobie czułość, przytulając się i wymieniając pocałunki na oczach zgromadzonych fotografów.

Związek Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej budzi kontrowersje

Krzysztof Skiba od kilku lat związany jest z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską, która dziś jest jego żoną. Ich relacja od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów, głównie ze względu na dużą różnicę wieku. Para długo utrzymywała swój związek z dala od blasku fleszy, jednak z czasem coraz częściej zaczęła pojawiać się razem publicznie i publikować wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. W 2023 roku zakochani wzięli ślub, czym wywołali spore poruszenie w show-biznesie.

Muzyk wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że przy Karolinie odzyskał radość i energię do życia, a ich relacja opiera się przede wszystkim na poczuciu humoru i wspólnych zainteresowaniach. Zakochani chętnie pokazują wspólne wyjazdy, wydarzenia branżowe i codzienne chwile, nie przejmując się krytycznymi komentarzami dotyczącymi dzielącej ich różnicy wieku. Wręcz przeciwnie - zarówno Skiba, jak i jego żona często z dystansem odpowiadają na zaczepki internautów, pokazując, że tworzą wyjątkowo zgrany duet.

Krzysztof Skiba obdarowuje ukochaną pocałunkami na ściance Polsat Hit Festiwalu

Drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu 2026 w sopockiej Operze Leśnej nie zabrakło Krzysztof Skiba i jego żony Karoliny. Lider Big Cyca postawił na swobodny, rockowy look - pojawił się w koszulce z logo swojego zespołu, którą zestawił z marynarką, trampkami i czapką z daszkiem. Jego ukochana wybrała z kolei odważną, czerwoną suknię z mocno wyeksponowanym dekoltem, przyciągając spojrzenia fotoreporterów.

Zakochani od początku wieczoru nie kryli łączącego ich uczucia. Chętnie pozowali razem na ściance, obejmowali się i co chwilę wymieniali czułości, zupełnie nie przejmując się obecnością kamer. Para wyraźnie nie mogła oderwać od siebie rąk.

Krzysztof Skiba całuje się z żoną na ściance fot. Marcin Gadomski/AKPA