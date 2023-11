W ostatnim odcinku "Dzień Dobry TVN" doszło do zabawnej wpadki, która wyraźnie zaskoczyła Dorotę Wellman i Marcina Prokopa. Prowadzący nie wiedzieli, jak zareagować, gdy 6-letni chłopiec zaskoczył ich swoją odpowiedzią na pytanie o jego plany na przyszłość. Mały Olaf pojawił się w studiu podczas rozmowy o nebulizatorach dla dzieci i nic nie wskazywało, że pod koniec spotkania z gwiazdami TVN wydarzy się coś, co wprawi w osłupienie prowadzących DDTVN. Zobaczcie, co powiedział mały chłopiec i jak zareagowali Dorota Wellman i Marcin Prokop!

Reklama

Zabawna wpadka w DDTVN

Ostatni odcinek DDTVN Marcin Prokop z pewnością zapamięta na długo. Wszystko przez 6-letniego chłopca, który z rozbrajającą szczerością odpowiedział na pytanie prowadzącego o plany na przyszłość. Jak wyglądała ich rozmowa?

Olafku do ciebie pytanie, chcesz zostać lekarzem jak dorośniesz? Nie, mordercą- odpowiedział z uśmiechem na twarzy chłopiec.

Marcin Prokop próbował wybrnąć z niezręcznej sytuacji, ale...

Mordercą? Mordercą zarazków oczywiście, tak? Czyli lekarzem, który będzie mordował wirusy i bakterie? Tak czy nie? - dopytywał wyraźnie zaskoczony prowadzący. Nie- odparł 6-letni Olaf.

Marcin Prokop postanowił zakończyć rozmowę z chłopcem i zapowiedział reklamy.

Widzieliście dzisiejszy odcinek Dzień Dobry TVN?

Zobacz także: Wpadka w weekendowym Dzień Dobry TVN! Podczas nagrania... rozbili samolot! Zobacz WIDEO

W DDTVN doszło do zabawnej wpadki.

ONS

Mały chłopiec zaskoczył prowadzących.

East News