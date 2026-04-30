Brytyjski nadawca BBC wziął pod lupę charytatywną akcję Łatwoganga, na którą w ostatnich dniach zwrócone były oczy całej Polski. W materiale przekazano, że podczas nieprzerwanego przez 9 dni streamu z mieszkania w Warszawie zebrano ponad 50 mln funtów. Raper skomentował to krótko, podkreślając siłę polskiego narodu.

BBC wydało materiał o akcji Łatwoganga

Tym razem to internetowa mobilizacja wokół charytatywnego celu zwróciła uwagę brytyjskiego medium. BBC dokładnie opisało charakterystykę akcji Łatwoganga, z której dochód miał wesprzeć podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Nieprzerwana, dziewięciodniowa transmisja na żywo influencera z Polski zebrała ponad 50 milionów funtów na rzecz organizacji charytatywnej, pomagającej dzieciom z nowotworami. Gwiazda YouTube, znana w internecie jako Łatwogang, zebrał pieniądze, transmitując z mieszkania w Warszawie przekazało BBC.

Wpis BBC wywołał lawinę reakcji w sieci. Komentujące osoby podkreślały dumę z tego, że o polskiej inicjatywie mówi się globalnie, a wśród publicznych reakcji pojawiły się też nazwiska ze świata show-biznesu i sportu. Wśród osób, które odniosły się do wpisu, znalazły się m.in. Doda, Maffashion oraz Joannę Jędrzejczyk. Na tym tle komentarz Bedoesa był wyjątkowo oszczędny, ale trafił prosto w serca Polaków.

Dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych napisał krótko Bedoes.

Warto zaznaczyć, że kwota zbiórki cały czas rośnie.

Łatwogang i Bedoes zabrali głos po zakończeniu streamu

Bedoes i Łatwogang byli twarzami inicjatywy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, a finał dziewięciodniowego streamu zakończył się wspólną transmisją na żywo. Impulsem do uruchomienia całej akcji miał być utwór nagrany przez Bedoesa wspólnie z 11-letnią Mają, która walczy z ostrą białaczką szpikową.

Po zakończeniu streamu obaj opublikowali wspólne podsumowanie 27 kwietnia. Zaznaczyli w nim, że nie przyjmują gratulacji i nie chcą zamieniać sukcesu zbiórki w narzędzie do budowania własnej popularności.

W pierwszej kolejności dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj.

Współprace, które przyjęliśmy przed streamem, przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz XTB i WK Dzik, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie - nigdy dodali Łatwogang i Bedoes.

