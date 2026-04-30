W środę, 29 kwietnia 2026 roku, bliscy, współpracownicy, politycy i mieszkańcy Sosnowca pożegnali Łukasza Litewkę. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku 23 kwietnia w okolicach Dąbrowy Górniczej, gdy jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony przez osobówkę. Msza pogrzebowa rozpoczęła się o godz. 13.30 w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. Na ceremonii ostatniego pożegnania polityka, tuż obok jego najbliższych, najważniejszych polskich dygnitarzy, w tym prezydenckiej pary, nie zabrakło także współpracowników i przyjaciół, także tych ze świata show-biznesu. Wśród przybyłych była także Doda, która przez ostatnie miesiące ramię w ramię z Łukaszem Litewską walczyła o prawa zwierząt.

Doda na pogrzebie Łukasza Litewki nie mogła powstrzymać łez

Pogrzeb Łukasza Litewki rozpoczął się 29 kwietnia o 13:30 w jego rodzinnym Sosnowcu. Msza pożegnalna odbyła się w kościele pw. św. Joachima. Uroczystości nadano charakter państwowy, na której nie zabrakło najwyższych polskich dygnitarzy. Podczas pogrzebu Karol Nawrocki wręczył rodzinie zmarłego Łukasza Litewki odznaczenie państwowe w postaci Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia, które przekazał na ręce ojca zmarłego polityka, Zdzisława Litewki. Para prezydencka zasiadła w jednej ławce z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, premierem Donaldem Tuskiem oraz wicemarszałkinią Senatu Magdaleną Biejat.

Wśród osób, które pojawiły się w Sosnowcu, by pożegnać tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę, dało się też zauważyć Dodę. Wokalistka rozmawiała z posłem tuż przed jego śmiercią, a wstrząsające wieści o śmiertelnym wypadku jej przyjaciela popchnęły ją do tego, że Doda chciała zapłacić za informację o sprawcy wypadku Łukasza Litewki, co spotkało się ze stanowczym protestem prokuratury.

Podczas pogrzebu Łukasza Litewski artystka nie mogła powstrzymać łez. Zaledwie kilka godzin po ceremonii ostatniego pożegnania tragicznie zmarłego polityka, opublikowała w sieci poruszający apel.

Doda opublikowała poruszający apel. Zrobiła to kilka godzin po pogrzebie Łukasza Litewki

Zgodnie z wolą rodziny, przybyłym tłumnie żałobnikom oraz śledzącym transmisję wydarzenia Polakom na pogrzebie Łukasza Litewski odczytano list rodziców zmarłego. W przemowie podkreślono, jak ogromne miał serce i jak bardzo bliscy byli z niego dumni.

Synu, dziękujemy Ci za każdą chwilę, za Twój uśmiech, za Twoją obecność, za miłość i za to, że mogliśmy być Twoimi rodzicami. To zaszczyt nosić w sercu wspomnienie o Tobie. Nie żegnamy Cię na zawsze. Wierzymy, że gdy i na nas przyjdzie pora, spotkamy się ponownie w niebie - brzmiał fragment listu odczytanego na pogrzebie Łukasza Litewki.

Po wzruszających słowach księdza podczas homilii, głos zabrali także inni bliscy zmarłego. Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty wygłosił wzruszającą przemowę. Także na poruszające przemówienie podczas pogrzebu zdecydowali się przyjaciele Łukasza Litewki.

Zaledwie kilka godzin po zakończeniu uroczystości pogrzebowych Łukasza Litewki również Doda postanowiła zabrać głos. Za pośrednictwem InstaStories opublikowała czarną planszę z wymownym apelem.

To nie prawda, że RAZ SIĘ ŻYJE! Umiera się RAZ, a żyje się każdego dnia. Pamiętajcie napisała na InstaStories Doda.

