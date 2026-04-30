"Azja Express" odsłania pierwsze karty nowej edycji TVN. Na znak produkcji ogłoszono, że pierwszą parą w podróżniczym reality-show będzie męski duet twórcy internetowego i muzyka. Wcześniej oficjalnie potwierdzono udział Małgorzaty Sochy. Z kim gwiazda będzie rywalizować w programie TVN?
Naruciak i Dezydery w nowej edycji "Azja Express"
Wybór Naruciaka i Dezyderego są pierwszą potwierdzoną parą, która weźmie udział w najnowszej edycji "Azja Express". Naruciak od lat buduje rozpoznawalność w internecie. Jego kanał na YouTube śledzi obecnie niecałe 4 miliony użytkowników. Z kolei Dezydery swoją popularność budował w serwisie YouTube, choć dziś najmocniej stawia na muzykę. W ubiegłym roku wydał debiutancki album "Myśli".
Wlatujemy w Azja Express!!! Po 14 latach wspólnego grania przed kompem, pora na kooperację innego typu, na innym kontynencie. Co może pójść nie tak?
Warto zaznaczyć, że Naruciak w ostatnim czasie był na ustach wielu osób także z zupełnie innego powodu niż telewizja. Podczas charytatywnego streamu Łatwoganga ogolił głowę, dołączając do gestów solidarności związanych ze zbiórką na rzecz fundacji Cancer Fighters - zbiórka została oficjalnie zakończona i wiadomo, jaką kwotę udało się zebrać.
Dotychczas jedyną osobą oficjalnie potwierdzoną wcześniej przez TVN była Małgorzata Socha. Stacja nie ujawniła jednak, z kim aktorka miałaby wystartować w parze, więc to wciąż jedna z największych niewiadomych na liście.
Według doniesień program ponownie ma poprowadzić Izabella Krzan, a uczestnicy mają znów przemierzać Azję, co jest dla fanów formatu istotną informacją w kontekście ostatniej, afrykańskiej edycji.
