Oficjalne uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpoczęły się o 13:30 w Sosnowcu. To właśnie tu urodził się poseł Nowej Lewicy, który zginął w wypadku drogowym 23 kwietnia. Polityk i aktywista, działacz społeczny miał zaledwie 36 lat. Sprawa wywołała ogromne emocje w przestrzeni publicznej. W środę, 29 kwietnia tłumy zgromadziły się pod kościołem rzymskokatolickiej parafii pw. św. Joachima. Na miejscu pojawiło się sporo mundurowych, którzy pilnowali bezpieczeństwa. Przed kościołem wystawiono telebim.

Karol Nawrocki i Donald Tusk na pogrzebie Łukasza Litewki

Już dzień przed uroczystością Marta i Karol Nawroccy potwierdzili udział w pogrzebie Łukasza Litewki. W Sosnowcu pojawiła się nie tylko para prezydencka, ale również premier Donald Tusk. Dołączyła do nich również Magdalena Biejat, kandydatka na prezydentkę z poprzednich wyborów. W ostatnim pożegnaniu udział wziął tez marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wszyscy politycy usiedli razem w kościelnej ławce.

Doda żegna Łukasza Litewkę. Wokalistka pojawiła się na pogrzebie posła

Wśród osób, które pojawiły się w Sosnowcu, by pożegnać tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę, dało się też zauważyć Dodę. Wokalistka rozmawiała z posłem tuż przed jego śmiercią. Nie ukrywała, że wypadek działacza, który również brał udział w akcjom przeciw schroniskom dla psów, bardzo nią wstrząsnął. Żegnała go w mediach społecznościowych:

Nie wierzę w takie wypadki. Ale co ja tam wiem jestem tylko załamana piosenkarką której pękło serce. Kontynuujmy to co w nas zasiał Łukasz. Swoim wielkim sercem i zaangażowaniem. Twoja idea i misja nigdy nie zginie. Nie martw się, dokończę to co mam dokończyć i widzimy się w kolejnym wcieleniu.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Tłumy żegnają posła Wojciech Olkusnik/East News

