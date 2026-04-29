Pogrzeb Łukasza Litewki miał charakter państwowy i oprócz rodziny i bliskich w ostatniej drodze towarzyszyli mu Marta i Karol Nawroccy, premier Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty oraz Doda. Na pogrzebie nie brakowało też tłumów żałobników, ale najbardziej porusza to, co wydarzyło się po pogrzebie. Choć rodzina apelowała, aby zamiast kwiatów i zniczy pieniądze przekazać na cele charytatywne, to grób polityka tonie w kwiatach...

Poruszający gest partnerki Łukasza Litewki na cmentarzu

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewski rozpoczęły się w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Jeszcze zanim trumnę wniesiono do świątyni, uwagę wszystkich przyciągnęła Natalia Bacławska, partnerka posła. Tuż przed mszą mocno przytuliła trumnę i nie kryła łez.

W kościele i przed jego wejściem zgromadzili się bliscy, a także osoby ze świata polityki i życia publicznego. Ceremonia od początku miała podniosły charakter, a emocje były wyczuwalne wśród uczestników. Bacławska nie wystąpiła publicznie w trakcie uroczystości, a w kondukcie żałobnym za trumną szli rodzice zmarłego polityka.

Ceremonia państwowa i kondukt przez Sosnowiec

Po mszy żałobnicy wyruszyli w kondukcie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Tam trumnę złożono do grobu usytuowanego obok miejsca pochówku Aleksandra Widery, lekarza i społecznika związanego z Sosnowcem. Bezpośrednio po liturgii odczytano pożegnania. Wśród nich znalazł się list od przyjaciół oraz list od rodziców. Ten element uroczystości dopełnił atmosferę ostatniego pożegnania, w którym wybrzmiewał przede wszystkim prywatny wymiar straty, mimo państwowej oprawy ceremonii.

Na cmentarzu uwagę zwraca fakt, że grób Łukasza Litewki tonął w kwiatach mimo wyraźnej prośby bliskich, aby zamiast kwiatów żałobnicy przekazali datki na akcje charytatywne i dla potrzebujących. Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Ten widok porusza do łez.

Poruszający widok na grobie Łukasza Litewki. Wojciech Olkusnik/East News

