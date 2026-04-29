Poruszający widok na grobie Łukasza Litewki. Prośba rodziny była zupełnie inna
Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się 29 kwietnia w Sosnowcu i miał charakter państwowy. Msza rozpoczęła się o 13:30 w parafii pw. św. Joachima, a po niej kondukt przeszedł na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Najbardziej poruszył gest partnerki posła, która przed kościołem przytuliła trumnę. Wzrusza też to, co wydarzyło się na cmentarzu.
Pogrzeb Łukasza Litewki miał charakter państwowy i oprócz rodziny i bliskich w ostatniej drodze towarzyszyli mu Marta i Karol Nawroccy, premier Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty oraz Doda. Na pogrzebie nie brakowało też tłumów żałobników, ale najbardziej porusza to, co wydarzyło się po pogrzebie. Choć rodzina apelowała, aby zamiast kwiatów i zniczy pieniądze przekazać na cele charytatywne, to grób polityka tonie w kwiatach...
Poruszający gest partnerki Łukasza Litewki na cmentarzu
Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewski rozpoczęły się w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Jeszcze zanim trumnę wniesiono do świątyni, uwagę wszystkich przyciągnęła Natalia Bacławska, partnerka posła. Tuż przed mszą mocno przytuliła trumnę i nie kryła łez.
W kościele i przed jego wejściem zgromadzili się bliscy, a także osoby ze świata polityki i życia publicznego. Ceremonia od początku miała podniosły charakter, a emocje były wyczuwalne wśród uczestników. Bacławska nie wystąpiła publicznie w trakcie uroczystości, a w kondukcie żałobnym za trumną szli rodzice zmarłego polityka.
Ceremonia państwowa i kondukt przez Sosnowiec
Po mszy żałobnicy wyruszyli w kondukcie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Tam trumnę złożono do grobu usytuowanego obok miejsca pochówku Aleksandra Widery, lekarza i społecznika związanego z Sosnowcem. Bezpośrednio po liturgii odczytano pożegnania. Wśród nich znalazł się list od przyjaciół oraz list od rodziców. Ten element uroczystości dopełnił atmosferę ostatniego pożegnania, w którym wybrzmiewał przede wszystkim prywatny wymiar straty, mimo państwowej oprawy ceremonii.
Na cmentarzu uwagę zwraca fakt, że grób Łukasza Litewki tonął w kwiatach mimo wyraźnej prośby bliskich, aby zamiast kwiatów żałobnicy przekazali datki na akcje charytatywne i dla potrzebujących. Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Ten widok porusza do łez.
