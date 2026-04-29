Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła opinią publiczną po tragicznym wypadku, do którego doszło w czwartek 23 kwietnia na ul. Kazimierzowskiej, na odcinku między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Poseł jechał rowerem, gdy uderzył w niego samochód. Prokuratura postawiła kierowcy zarzuty, a sąd zdecydował o areszcie z możliwością wyjścia za kaucją. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia w Sosnowcu. To, co przed mszą zrobiła partnerka posła, rozrywa serce.

Przejmujący gest ukochanej Łukasza Litewki w trakcie pogrzebu

Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się 29 kwietnia. Uroczystość miała charakter państwowy i rozpoczęła się o godz. 13:30 mszą świętą w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Potem kondukt żałobny przeszedł na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny.

Trumnę złożono do grobu usytuowanego obok miejsca pochówku Aleksandra Widery, lekarza i społecznika związanego z Sosnowcem, który na przełomie XIX i XX wieku pomagał najuboższym mieszkańcom regionu. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły osoby ze świata polityki i życia publicznego, ale przede wszystkim - jego najbliżsi.

Bezpośrednio po mszy odczytano wzruszające pożegnania - był to m.in. list od przyjaciół, a także od rodziców, którzy właśnie pochowali ukochanego syna. Partnerka posła, Natalia Bacławska, która jako jedna z pierwszych pożegnała go w mediach społecznościowych po tragedii, tym razem nie zabrała głosu. Opłakiwała jednak ukochanego w trakcie kazania, a tuż przed mszą wykonała gest, który rozrywa serce.

Na chwilę przed wniesieniem trumny do kościoła, mocno ją przytuliła, zalewając się łzami. Ten ostatni raz, choć nie bezpośrednio, mogła przytulić Łukasza Litewkę.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim. Karierę polityczną rozpoczął w 2014 roku, gdy związał się z SLD Lewica Razem, a od 2023 roku był posłem Sejmu X kadencji z ramienia Nowej Lewicy. Zmarł w wypadku 23 kwietnia, w trakcie przejażdżki rowerem. 57-latek, poruszający się autem z przeciwka, niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas i uderzył wprost w posła.

Wstępne ustalenia dotyczące okoliczności zdarzenia mówiły o możliwym zasłabnięciu kierowcy albo nagłej utracie panowania nad pojazdem. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Dwa dni po wypadku sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt, zastrzegając jednak możliwość jego opuszczenia po wpłacie poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł. Po wpłaceniu tej kwoty mężczyzna opuścił areszt.

Pogrzeb Łukasza Litewki, fot. AKPA