Wieczorem w środę 29 kwietnia, punktualnie o godz. 20.00, zbiórka Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters została oficjalnie zamknięta. Na liczniku widniała kwota przekraczająca 282 mln zł, a organizatorzy rozpoczęli rozliczanie tej gigantycznej puli. Fundacja podkreśla, że pomoc nie czekała na finał. Pierwsze pieniądze już trafiły do chorych, dla których liczył się czas i szybkie decyzje.

Łatwogang zebrał ponad 280 mln zł. Wydał oświadczenie

Skala wpłat robi wrażenie, jednak w tym momencie nie chodzi wyłącznie o efektowną liczbę. Według danych ze strony zbiórki, 27 kwietnia licznik pokazywał 282 mln 741 tys. zł, a w kolejnych dniach kwota przekroczyła 282 mln zł. Organizatorzy zaznaczają przy tym ważny szczegół: końcowa suma może się jeszcze zmienić.

Powód jest prozaiczny, choć przy takiej skali ma znaczenie. W grę wchodzi ogromna liczba płatności online, możliwe zwroty błędnych transakcji oraz księgowanie ostatnich wpłat.

Warto przypomnieć, jak ogromne poruszenie w mediach i społeczeństwie wywołała akcja charytatywna.

Przekazano pierwsze środki potrzebującym

Cancer Fighters informuje, że nie czekała z działaniem do chwili formalnego zamknięcia zbiórki. Na pomoc podopiecznym przekazano dotąd dokładnie 3 mln 675 tys. 306 zł. Wsparcie otrzymały 54 osoby - w najbardziej pilnych sytuacjach, gdy szybkie sfinansowanie leczenia było kluczowe.

Uzupełniliśmy 54 zbiórki naszych podopiecznych. Tych, w przypadku których czas liczył się najbardziej. Tam, gdzie pomoc była potrzebna natychmiast. Za każdą z tych zbiórek stoi konkretna osoba i historia walki o zdrowie. Dzięki tej akcji na subkonta naszych Podopiecznych trafiła łącznie kwota: 3 675 306 złotych! przekazano w oświadczeniu.

Fundacja zapowiada więc wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych i powołanie Rady Fundacji. Ma to być organ doradczy złożony z ekspertów, który będzie wspierać podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących wydatkowania środków.

Prowadzimy także zaawansowane rozmowy strategiczne. Wkrótce powołamy Radę Fundacji - organ, który będzie wspierał nasze kluczowe decyzje. Rozmawiamy z fantastycznymi ekspertami poinformowano.

Zapowiedziano także regularne aktualizowanie zestawień finansowych na stronie internetowej, tak by darczyńcy mogli śledzić, jak wpłaty przekładają się na konkretne działania i realną pomoc. To podejście ma uporządkować komunikację w czasie, gdy emocje są ogromne, a jednocześnie rośnie potrzeba spokojnych, cyklicznych informacji.

To realne wsparcie, które daje spokój i szansę na dalsze leczenie podsumowano.

