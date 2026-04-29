Odkąd Izabela Macudzińska zadebiutowała na srebrnym ekranie, dołączając w czwartym sezonie do bohaterek "Królowych życia", widzowie TTV zachwycili się nie tylko jej wyjątkowo atrakcyjną aparycją, temperamentem, pewnością siebie, ale też modowymi wyborami. Obecnie fani celebrytki mogą śledzić jej losy w najnowszym sezonie "Królowej przetrwania", gdzie w lankijskiej dżungli walczy o "być albo nie być". I choć w surwiwalowym hicie TVN Izabela Macudzińska stawia przede wszystkim na wygodę, to na co dzień w jej garderobie króluje blichtr, estetyka "old money", ekstrawaganckie wieczorowe kreacje i ogrom letnich sukienek. Zobaczcie jedną z najnowszych stylizacji Izabeli Macudzińskiej. Uczestniczka "Królowej przetrwania" postawiła na jeden z najmodniejszych modeli nadchodzących sezonów.

Izabela Macudzińska w modnej ażurowej sukience typu "Crochette"

Izabela Macudzińska z "Królowej przetrwania" doskonale wie, co zrobić, żeby wyglądać stylowo, ale jednocześnie niezwykle modnie. W jej garderobie nie brakuje perfekcyjnie skrojonych marynarek, stylowych kombinezonów czy kompletów zarówno od luksusowych domów mody, jak i autorstwa samej celebrytki. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła kombinezonem w stylu "holiday quiet luxury", który sama zaprojektowała.

Teraz pochwaliła się kolejnym iście wakacyjnym lookiem, który wpisuje się w najgorętsze trendy na lato 2026. Izabela Macudzińska postawiła na białą, ażurową mini sukienkę typu "Crochette". Uwagę zwraca jednak wycięcie na wysokości brzucha, dające efekt podziału kreacji na crop top i spódniczkę. Do tego fantazyjny paseczek z szylkretowymi kamieniami, przypominającymi bursztyn, drewniana torebka rodem z lat 70. i stylowy słomkowy kapepusz.

Ażurowe sukienki typu "Crochette" latem zaleją ulice

Ażurowe sukienki wracają latem 2026 w wielkim stylu. Sukienki typu "Crochette" z dzianiny szydełkowej, są idealne wtedy, gdy żar leje się z nieba, a w planach jest wszystko naraz: plaża, szybki lunch i wieczorny spacer. Są lekkie, przewiewne i pomagają przetrwać nawet największe upały.

Do tego delikatny ażurowy splot naturalnie podbija letni efekt skóry muśniętej słońcem. Właśnie dlatego ten fason tak dobrze wpisuje się w nową wersję boho, którą widać w kolekcjach nie tylko luksusowych domów mody, ale też sieciówek. Co więcej, tego lata w trendzie będą także ażurowe spódnice, na jaką niedawno zdecydowała się Izabela Macudzińska, jak również spodnie.

Jak stylizować modne sukienki typu "Crochette"

Sukienki "Crochette" najprościej połączyć z kostiumem kąpielowym i potraktować jak narzutkę na deptak albo na lunch przy plaży. To ten typ looku, który wygląda wyjątkowo lekko, zwłaszcza gdy dorzucimy do niego duże okulary przeciwsłoneczne i plecioną czy drewnianą torbę w stylu wiklinowego koszyka, tak jak zrobiła to Izabela Macudzińska z "Królowej przetrwania".

Tworząc bardziej streetwearowy look, lepiej sprawdzi się cielista halka, która sprawi że ażurowa forma zostanie na pierwszym planie, a całość będzie wyglądać elegancko.

Izabela Macudzińska w modnej ażurowej sukience, Fot. Instagram/justuniquebyisabel

Gdzie kupić modne ażurowe sukienki typu "Crochette"

Jeśli spodobała wam się biała ażurowa sukienka Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania" musicie przygotować się na niemały wydatek. Model pochodzi z autorskiej marki gwiazdy TTV - Just Unique i kosztuje 520 złotych.

Podobne modele znalazłam też dla was w ofertach popularnych sieciówek. Modną ażurową białą sukienkę mini z długim rozszeżanym rękawem kupicie w Renee za 159,99 złotych.

Modna ażurowa sukienka typu "Crochette" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Renee za 159,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Asos czeka na was równie ciekawa propozycja. Tu białą mini sukienkę typu "Chrochette" z długim rękawem, wycięciami na wysokości brzucha i ozdobną klamrą w postaci złotej muszli, kupicie za 279 złotych.

Modna ażurowa sukienka typu "Crochette" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Asosa za 279 złotych, Fot. materiały praspowe

Dla fanek minimalizmu też coś znalazłam. W Zarze za 109 złotych kupicie klasyczną, białą, ażurową sukienkę o długości mini, wpisującą się w estetykę "holiday quiet luxury".

Modna ażurowa sukienka typu "Crochette" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Zary za 109 złotych, Fot. materiały prasowe