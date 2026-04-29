W Waszyngtonie miało być dyplomatycznie i odświętnie, a wyszło nerwowo i niezręcznie. Podczas drugiego dnia wizyty króla Karola III i królowej Kamili w Stanach Zjednoczonych, gdy obie pary szły razem w stronę Białego Domu, kamery uchwyciły gest, który natychmiast stał się gorącym tematem. Donald Trump w pewnym momencie klepnął Melanię Trump w pośladki. Prezydent USA zrobił to w samym środku oficjalnej oprawy, w obecności brytyjskich monarchów.

Donald Trump klepnął Melanię Trump w pośladki podczas wizyty króla Karola III. Kamery wszystko uchwyciły

W trakcie wizyty króla Karola III i jego małżonki w Waszyngtonie oczy były skierowane na gości i prezydenta Trumpa. Podczas spaceru w kierunku rezydencji prezydenckiej pojawiły się uśmiechy do obiektywów, serdeczne gesty, ale nie to skupiło uwagę mediów. Właśnie wtedy kamery zarejestrowały niestosowne zachowanie prezydenta USA wobec żony. Wychwycono, jak Donald Trump klepnął swoją żonę w pośladki. Szybko uznano, że gest był bardzo nie na miejscu.

W tle całej wizyty od początku obecny był temat protokołu. Wcześniej uwagę zwróciła inna scena z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent poklepał króla Karola III po ramieniu, co jest odbierane jako naruszenie zasad obowiązujących w kontakcie z członkami brytyjskiej monarchii, ponieważ to nie goście inicjują taki dotyk.

Król Karol III i królowa Kamila z wizytą w Białym Domu

Sam program wizyty był napięty. Brytyjska para królewska została oficjalnie powitana w Białym Domu, odbył się ceremoniał wojskowy i ceremonia powitania delegacji obu państw. Zapowiedziano też spotkanie Donalda Trumpa z królem Karolem III w Gabinecie Owalnym, a równolegle osobne wydarzenie edukacyjne z udziałem pierwszej damy i królowej Kamili, przygotowane z myślą o amerykańskich uczniach.

Warto przypomnieć, że wcześniej wokół wizyty pojawiło się sporo wątpliwości ze względu na napięte stosunki między prezydentem USA Donaldem Trumpem a Keriem Starmerem, premierem Wielkiej Brytanii.

