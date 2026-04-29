Włodzimierz Czarzasty w poruszającej mowie na pogrzebie Litewki

W dniu pogrzebu Łukasza Litewki w jednej ławce usiedli politycy o skrajnie różnych poglądach. Uroczystości, która rozpoczęła się 29 kwietnia o 13:30 w Sosnowcu, nadano charakter państwowy. Udział w ostatnim pożegnaniu 36-letniego posła Nowej Lewicy wzięli m.in. para prezydencka, marszałek sejmu, a także szef polskiego rządu. Podczas mszy pożegnalnej głos zabrali znajomi oraz bliscy Litewki.

Włodzimierz Czarzasty wspomina Łukasza Litewkę. Poruszająca mowa na pogrzebie posła

W środę tłumy zebrały się w Sosnowcu, by pożegnać Łukasza Litewkę. W kościele w jednej ławce usiedli Marta i Karol Nawroccy, premier Donald Tusk, kandydatka na prezydentkę z poprzednich wyborów Magdalena Biejat, a także marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty. To właśnie on w pewnym momencie wstał i wygłosił poruszającą mowę o tragicznie zmarłym pośle.

Łukasz był dobrym człowiekiem, kochał ludzi. Żył dla innych ludzi, dla zwierząt. Pomagał. Jednoczył ludzi, potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach. Nawet po śmierci powiedział marszałek Czarzasty.

Mało jest takich ludzi. Dziś łączę się w bólu z jego rodziną i bliskimi. Żegnacie kogoś najbliższego, ukochanego. Ale wiedzcie, że był bliski, kochany dla tysięcy ludzi. Był dobrym człowiekiem. Łukasz, pozostaniesz w naszych sercach. Dziękuję ci za twoje życie dodał.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Prezydent odznaczył pośmiertnie posła

Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia. Na początku uroczystości przekazał odznaczenie ojcu tragicznie zmarłego posła Nowej Lewicy.

Łukasz Litewka zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Działacz zostanie pochowany obok lekarza, który również zasłynął z działalności na rzecz społeczeństwa i stał się pierwowzorem bohatera powieści „Ludzie bezdomni”, doktora Judyma.

Rodzina zmarłego zaapelowała do żałobników, by nie przynosili kwiatów i wiązanek, ale zamiast tego, by wykonali gest dobroci na rzecz innych. Przypomniano, że można wesprzeć zbiórki na rzecz chorych lub lokalnych schronisk.

Włodzimierz Czarzasty w poruszającej mowie na pogrzebie Litewki