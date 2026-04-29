Rafał opusza "Farmę"! Zaskakujący pojedynek, łzy Pauliny i kłótnia Karoliny
Takich emocji na "Farmie" nie było już od dawna. Pojedynek między Akselem, Olą a Rafałem był naprawdę zacięty. Farmerzy nie zaliczyli zadania tygodnia, ale Szymon i Beata okazali się dla nich łaskawi. Kto odpadł z "Farmy" tuż przed finałem? Swój tobołek spakował Rafał i to on wrócił do domu.
Na "Farmie" przed finałem 5. edycji nadal jest zbyt wielu uczestników. Do środowego pojedynku stanęli Aksel, Ola i Rafał. Aksel, który jest już wprawiony w bojach wygrał nową konkurencję i tym samym zapewnił sobie bezpieczeństwo, a Ola i Rafał trafili pod głosowanie. Z "Farmą" pożegnał się Rafał. Tymczasem farmerom nie udało się wygrać wózka jedzenia na kolejny tydzień, a Paulina poczuła się dotknięta słowami Aksela i polały się łzy...
Farmerzy nie zaliczyli Zadania Tygodnia
Ostatnie dni przed finałowym tygodniem to ogromne emocje dla Farmerów. Uczestnicy mieli nadzieję na zaliczenie zadania tygodnia i wózek pełen jedzenia, ale niestety masła było zdecydowanie za mało, aby Beata mogła zaliczyć zadanie. Ku radości uczestników "Farmy" Szymon i Beata pozwolili pozostałym na zatrzymanie masła i dodatkowo dostali bochenek chleba:
Niestety ostatnie Zadanie Tygodnia jest niezaliczone. Jedyne co możemy dla Was zrobić, to zostawić Wam masło.
Okazuje się, że napięcia między uczestnikami nie słabną. Karolina czuje, że to Rafał może odejść i pomogła mu nawet spakować tobołek, a z kolei Agnieszce wspomniała o zakończeniu dotychczasowych sojuszy.
Mi się już Aga nic nie chce. Ja już nie wiem, czy oni przyszli nas tu wspierać i pomagać, czy walczyć. Ola też jest niby z nami, a cały czas tam siedzi
Z kolei Paulina po tym, jak Aksel po raz kolejny zwrócił jej uwagę zalała się łzami.
Rafał opuszcza "Farmę"
Jako pierwszy z pojedynku o nazwie "Kapusty" odpadł Rafał. Początkowo zapewniał, że dobrze mu idzie i wytrzymał około dziesięciu minut. Potem zacięta walka toczyła się między Olą a Akselem, ale ostatecznie to on wygrał i nie ukrywał radości. Tymczasem Ola i Rafał trafili pod głosowanie.
Ola jest naprawdę mocną zawodniczką. Trzyma te nogi i trzyma.
Po tym, jak na "Farmie" pojawiły się Ilona i Milena stało się jasne, że za chwilę ktoś pożegna się z programem. "Czarny kłos" w swojej skrzyneczce znalazł Rafał i powiedział na koniec: czas spędzony tutaj z żoną to wspaniała przygoda, mogliśmy poznać się od nowa. Na koniec Rafał otrzymał wyjątkowe zadanie.
W liście wskażesz pierwszą osobę do piątkowego pojedynku.
W zwiastunie kolejnego odcinka produkcja pokazała kłótnię Karoliny z Agnieszką. Widać, że Aksel stanął po stronie Karoliny, a Agnieszka Oli. Szykuje się ostry pojedynek i kolejna afera tuż przed finałem?
Wezmę Karolinę.... (...) A jakbym np. Aksela wzięła. On mnie też postawił przed faktem, że weźmie mnie.
