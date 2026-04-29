Na "Farmie" przed finałem 5. edycji nadal jest zbyt wielu uczestników. Do środowego pojedynku stanęli Aksel, Ola i Rafał. Aksel, który jest już wprawiony w bojach wygrał nową konkurencję i tym samym zapewnił sobie bezpieczeństwo, a Ola i Rafał trafili pod głosowanie. Z "Farmą" pożegnał się Rafał. Tymczasem farmerom nie udało się wygrać wózka jedzenia na kolejny tydzień, a Paulina poczuła się dotknięta słowami Aksela i polały się łzy...

Farmerzy nie zaliczyli Zadania Tygodnia

Ostatnie dni przed finałowym tygodniem to ogromne emocje dla Farmerów. Uczestnicy mieli nadzieję na zaliczenie zadania tygodnia i wózek pełen jedzenia, ale niestety masła było zdecydowanie za mało, aby Beata mogła zaliczyć zadanie. Ku radości uczestników "Farmy" Szymon i Beata pozwolili pozostałym na zatrzymanie masła i dodatkowo dostali bochenek chleba:

Niestety ostatnie Zadanie Tygodnia jest niezaliczone. Jedyne co możemy dla Was zrobić, to zostawić Wam masło. - powiedział Szymon

Okazuje się, że napięcia między uczestnikami nie słabną. Karolina czuje, że to Rafał może odejść i pomogła mu nawet spakować tobołek, a z kolei Agnieszce wspomniała o zakończeniu dotychczasowych sojuszy.

Mi się już Aga nic nie chce. Ja już nie wiem, czy oni przyszli nas tu wspierać i pomagać, czy walczyć. Ola też jest niby z nami, a cały czas tam siedzi - powiedziała rozgoryczona Karolina

Z kolei Paulina po tym, jak Aksel po raz kolejny zwrócił jej uwagę zalała się łzami.

Rafał opuszcza "Farmę"

Jako pierwszy z pojedynku o nazwie "Kapusty" odpadł Rafał. Początkowo zapewniał, że dobrze mu idzie i wytrzymał około dziesięciu minut. Potem zacięta walka toczyła się między Olą a Akselem, ale ostatecznie to on wygrał i nie ukrywał radości. Tymczasem Ola i Rafał trafili pod głosowanie.

Ola jest naprawdę mocną zawodniczką. Trzyma te nogi i trzyma. - powiedział Aksel

Po tym, jak na "Farmie" pojawiły się Ilona i Milena stało się jasne, że za chwilę ktoś pożegna się z programem. "Czarny kłos" w swojej skrzyneczce znalazł Rafał i powiedział na koniec: czas spędzony tutaj z żoną to wspaniała przygoda, mogliśmy poznać się od nowa. Na koniec Rafał otrzymał wyjątkowe zadanie.

W liście wskażesz pierwszą osobę do piątkowego pojedynku. - powiedziała Milena Krawczyńska

W zwiastunie kolejnego odcinka produkcja pokazała kłótnię Karoliny z Agnieszką. Widać, że Aksel stanął po stronie Karoliny, a Agnieszka Oli. Szykuje się ostry pojedynek i kolejna afera tuż przed finałem?

Wezmę Karolinę.... (...) A jakbym np. Aksela wzięła. On mnie też postawił przed faktem, że weźmie mnie. - zapowiedziała Ola

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia