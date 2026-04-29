Podczas transmitowanego pogrzebu Łukasza Litewki głos zabrał nie tylko bp Artur Ważny. Podczas ostatniego pożegnania polityka odczytano również poruszające pożegnania od przyjaciół polityka oraz pełną emocji przemowę rodziców zmarłego.

Przemowa rodziców na pogrzebie Łukasza Litewki

Zgodnie z wolą rodziny ksiądz Patryk Kucharski odczytał słowa napisane przez rodziców ku chwale Łukasza Litewki. Już od pierwszych słów przemówienie o przemijalności i żegnaniu zmarłego syna przez rodziców porusza do łez.

Synku, syneczku drogi... żegnamy się dzisiaj z tobą. Nie ma słów, które potrafiłyby opisać ból rodziców stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być. To my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać ciebie - naszego syna, naszą dumę, część naszego serca.

W przemowie podkreślono też ogromne serce i chęć niesienia pomocy przez zmarłego.

Nigdy nie odwracałeś wzroku od cierpienia drugiego człowieka. Twoje serce było także schronieniem dla zwierząt - tych porzuconych, skrzywdzonych, zapomnianych. Dla nich byłeś przyjacielem, schronieniem i ratunkiem. W świecie pełnym pośpiechu i obojętności, ty potrafiłeś zatrzymać się i pochylić nad każdym, kto potrzebował pomocy.

W swojej przemowie rodzice Litewki nie kryli też dumy z syna.

Jako rodzice, jesteśmy z ciebie dumni. Dumni z tego, jakim byłeś człowiekiem. Dumni z Twojej wrażliwości, siły i ogromnego serca czerpać przykład. Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz po sobie coś bezcennego - dobro, które będzie trwać. Poprzez Twoje czyny opłakują Cię z nami tysiące matek i ojców. Mamy nadzieję, że i dobry Bóg dostrzeże Twoje uczynki, wybaczy Ci grzechy i uchyli dla Ciebie bramę do swojego królestwa usłyszeli zgromadzeni.

Rodzice Łukasza Litewki o symbolicznym miejscu jego pochówku

W odczytywanym przemówieniu rodziców zostało też podkreślone symboliczne miejsce grobu Łukasza Litewki.

Synku drogi, spoczniesz obok doktora Aleksandra Widery, pierwowzoru postaci doktora Tomasza Judyma z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego. Tak wiele Was łączy. W tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki. Obaj tak młodo zmarliście. I choć mija już 125 lat od jego śmierci, na jego grobie ktoś wciąż zapala znicze. Wierzmy w to, że kiedy i nas zabraknie, dobrzy ludzie obok Ciebie nie przejdą obojętnie.

Poruszającą mowę najbliżsi Litewki zakończyli podziękowaniami kierowanymi w stronę tragicznie zmarłego oraz wyrażeniem nadziei na spotkanie w innym, lepszym świecie.

Synu, dziękujemy Ci za każdą chwilę, za Twój uśmiech, za Twoją obecność, za miłość i za to, że mogliśmy być Twoimi rodzicami. To zaszczyt nosić w sercu wspomnienie o Tobie. Nie żegnamy Cię na zawsze. Wierzymy, że gdy i na nas przyjdzie pora, spotkamy się ponownie w niebie u dobrego Boga. Spoczywaj w pokoju, synku. Na zawsze będziesz częścią nas. Twój tata i Twoja mama. Twoi rodzice.

fot. Wojciech Olkuśnik/East News