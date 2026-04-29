Lenka Klimentova zaniepokoiła fanów, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala i krótki komunikat. Tancerka znana z „Tańca z gwiazdami” dała do zrozumienia, że od niedawna przebywa w placówce i zwróciła się do fanów.

Lenka Klimentova jest w szpitalu. Pokazała zdjęcie

We wtorkowy poranek w mediach społecznościowych Lenki Klimentovej pojawił się kadr, który trudno zignorować. Zamiast kolejnych urywków z codzienności czy tanecznych planów Lenka pokazała szpitalną rzeczywistość i jasno zasygnalizowała, że na najbliższe dni zwalnia tempo.

Klimentova nie podała, w jakiej jest placówce ani gdzie dokładnie przebywa, ale zaznaczyła, że hospitalizacja potrwa do czwartku. Lenka poprosiła, by trzymać za nią kciuki, a jednocześnie przyznała, że towarzyszą jej duże emocje i stres. Dodała, że przed nią najważniejszy mment.

Taki widok aż do czwartku... Kilka najbliższych dni będzie trochę spokojniejszych ode mnie. Dużo emocji, trochę stresu i kobiece sprawy, które wymagają teraz mojej uwagi. Jutro najważniejszy moment, więc trzymajcie kciuki napisała na Instagramie.

Lenka Klimentova ma przerwę od „Tańca z gwiazdami”. Teraz skupia się na zdrowiu

Lenka Klimentova od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych tancerek w Polsce. W „Tańcu z gwiazdami” wielokrotnie partnerowała uczestnikom programu, a jej nazwisko szybko stało się dla widzów synonimem profesjonalizmu i dobrej energii na parkiecie. Ostatni raz pojawiła się w show wiosną 2025 r., gdy tańczyła z Maciejem Kurzajewskim.

W ostatnich miesiącach tancerka dawała do zrozumienia, że chce nadal tańczyć i ma apetyt na więcej, nawet jeśli telewizyjny sezon bywa krótki. Podkreślała, że praca nie kończy się na jednym formacie: są obozy taneczne, zajęcia i pokazy.

Chciałabym tańczyć, bo czuję niedosyt, bo było teraz bardzo krótko. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Jest naprawdę dużo dobrych tancerzy i tancerek. Zobaczymy, gdzie się jeszcze możemy widzieć. Nie tylko „Taniec z gwiazdami” - też robię obozy tańca, prowadzę zajęcia, a z Jankiem robimy pokazy. To jest też nasze życie - to jest to, co kochamy i to jest to, co nas połączyło mówiła na łamach Plejady w ubiegłym roku.

Prywatnie Lenka jest związana z Janem Klimentem, również dobrze znanym fanom tańca. Dla wielu obserwatorek to duet, który kojarzy się z ruchem, sceną i konsekwencją w działaniu. Tym mocniej wybrzmiewa fakt, że tym razem na chwilę trzeba zejść z parkietu.

Lence Klimentowej życzymy dużo zdrowia.

Lenka Klimentova w szpitalu. Tancerka "Tańca z gwiazdami" pokazała zdjęcie