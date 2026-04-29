Pogrzebową uroczystość Łukasza Litewki w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima rozpoczęto od homilii bp Artura Ważnego. W swojej przemowie poruszył zgromadzonych, nawiązując zarówno do zasług, jak i wartości, jakie szerzył zmarły. Zwrócił się też bezpośrednio do najbliższych zmarłego w wypadku polityka.

Poruszająca przemowa bp Artura Ważnego na pogrzebie Łukasza Litewki

W jednym z pierwszych zdań homilii bp Artur Ważny nazwał bunt, z jakim żałobnicy patrzyli na trumnę Łukasza Litewki podczas jego ostatniego pożegnania.

Wielu z Was, patrząc dziś na tę trumnę, pyta pewnie w duchu z nutą buntu: 'Gdzie był Bóg, gdy młodość Łukasza tak nagle zgasła?'. Odpowiadamy na to pytanie z pokorą, szeptem pełnym nadziei: Bóg był i pozostaje w tym samym świetle, które Łukasz zapalił w tak wielu ludzkich oczach zaczął bp Artur Ważny.

W dalszych słowach duchowny docenił, że część zgromadzonych przezwyciężyła swoją niechęć do Kościoła, pojawiając się w świątyni w geście hołdu dla zmarłego.

Mam pełną świadomość, że wielu z Was nie przyszłoby dziś do tego kościoła, gdyby nie on. Jesteście tu ze względu na Łukasza, na wartości, które wyznawał i którym był wierny do końca. Dziękuję Wam za tę obecność. Jest ona świadectwem miłości.

W przemowie biskup zwrócił też uwagę na pomoc niesioną przez Litewkę zarówno ludziom, jak i zwierzętom, wspominając dewizę, z którą kojarzony był polityk.

Pan Łukasz intuicyjnie czuł, że obecności Boga nie szuka w pustych deklaracjach, ale w uśmiechu kogoś, komu przywrócono godność, czy w ufnym spojrzeniu niewinnego stworzenia. (...) Jego dewiza: 'Każdy zasługuje na drugą szansę' to parafraza Ewangelii przełożona przez pryzmat naszych trudnych czasów.

Biskup Artur Ważny o życiowej postawie Łukasza Litewki

W kolejnej części homilii bp Ważny wskazał zarówno na życiową skromność Litewki w obliczu jego zasług, a także szerzenie swojej filozofii opartej na życzliwości wobec innych i świata.

Pan Łukasz, mimo mandatu parlamentarzysty, błysku fleszy i popularności, pozostał jednym z nich. Nigdy nie 'obrósł w pióra', nigdy nie stracił z oczu pojedynczego człowieka w tłumie. (...) Pan Łukasz uczył nas 'liturgii codziennej życzliwości' - teologii małych kroków. Udostępnienie zdjęcia, symboliczna wpłata, chwila podarowana komuś, kto nie jest ważny dla kamer.

Przedstawił też śmierć Łukasza Litewki jako symboliczne zaproszenie przez Jezusa do odpoczynku po wielu zasługach w doczesnym świecie.

Panie Łukaszu, jakże Ty musiałeś być utrudzony tym nieustannym biegiem, braniem na własne barki cudzego nieszczęścia, tą gotowością, która nie znała godzin urzędowania. Dziś Jezus mówi bezpośrednio do Ciebie: 'Odłóż już te paczki, wycisz telefon, zapomnij o troskach. Przyjdź do Mnie. Odpoczniesz'.

Duchowny zwrócił się bezpośrednio do najbliższych Łukasza Litewki

W ostatniej części transmitowanej na żywo przemowy biskup zwrócił się do rodziny i bliskich zmarłego, wśród których Litewka wzrastał na człowieka docenianego dziś przez tłumy Polaków.

Drodzy Rodzice, bliscy Zmarłego - to w cieniu Waszej miłości i miłości dziadków, Łukasz uczył się tej uważności i wrażliwości, które stały się ratunkiem dla tylu istnień. Dlatego dziś Niebo otwiera się szeroko, by przytulić Waszą bezgraniczną tęsknotę.

Nie zabrakło też słów skierowanych do przyjaciół Łukasza i przybyłych na ostatnie pożegnanie.

Drodzy Przyjaciele Łukasza, Zmarły zostawił nam testament życia, którego stylem jest służba, a nie wykluczanie i intryga. Pokazał, że jedność - tak bardzo nam potrzebną, szanującą jednak różnorodność - można budować przez wspólny mianownik szacunku i współczucia.

Przemowa ta dopełniła poruszający widok na początku pogrzebu Łukasza Litewki.

