Stream Łatwoganga, podczas którego zbierano środki na leczenie dzieci chorujących onkologicznie, przejdzie do historii polskiego internetu. W trakcie 9-dniowej transmisji udało się zgromadzić ponad ćwierć miliarda złotych, a suma nadal rośnie. Do inicjatywy dołącza już także Lidl.

Lidl wspiera fundację Cancer Fighters

Podczas streamu Łatwoganga internauci zwracali uwagę, że nie zanotowano bezpośredniej wpłaty ani od Lidla, ani od Biedronki w trakcie transmisji, mimo oczekiwań widzów. W sieci pojawiały się komentarze, że właśnie te dwie marki mogłyby symbolicznie włączyć się w akcję na żywo, co jednak nie nastąpiło w czasie trwania zbiórki.

Dopiero po zakończeniu streamu Lidl zdecydował się przekazać środki w wysokości 2 150 000 zł na rzecz zbiórki, informując o swoim wsparciu już po finale wydarzenia.

Tak jak Wy wszyscy, my także śledziliśmy niezwykłą inicjatywę Bedoesa 2115 oraz stream Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters. Ze wzruszeniem obserwowaliśmy każdy nowy rekord i od samego początku pracowaliśmy nad tym, by nasz udział stanowił realne wsparcie dla podopiecznych Fundacji. Dlatego dzisiaj, gdy największe emocje powoli opadają, a Piotrek może w końcu odespać te 9 niesamowitych dni, dajemy znać, że dołożyliśmy swoją cegiełkę. Lidl Polska przekazał 2 150 000 złotych dla Fundacji Cancer Fighters czytamy w mediach społecznościowych Lidla.

Internauci apelują do konkurencyjnych dyskontów

W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiła się niespodziewana fala apeli skierowanych do dwóch największych sieci handlowych w Polsce - Lidla i Biedronki. Internauci nawołują do pogodzenia się firm, które od lat postrzegane są jako bezpośredni konkurenci i rywalizują o klientów na rynku dyskontów. Część użytkowników zaapelowała również do Biedronki, by idąc śladami konkurencji również dokonała wpłaty na zorganizowaną przez Łatwoganga akcję.

No i cudnie! Biedronka, czas na was - przebijcie to!

Czekam, aż Biedronka i Lidl Polska się pogodzą tak jak Peja z Tede. Kto jest za?

Może zgoda z Biedronką na 300 mln? czytamy w komentarzach.

