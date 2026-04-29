W nowym odcinku "Farmy" do rywalizacji staną Aksel, Ola i Rafał. Produkcja opublikowała zwiastun i tym samym dolała oliwy do ognia przed finałową prostą. Wiadomo już, że dzisiejsze starcie to zupełnie nowa konkurencja, a jej głównym bohaterem została... kapusta. Produkcja "Farmy" właśnie ujawniła zdjęcie z pojedynku, a widzowie już sugerują, kto odpadnie z programu. Zaskakująca sytuacja.

Produkcja "Farmy" nagle ujawniła to o pojedynku

Finał "Farmy" jest coraz bliżej, a w programie o Złote Widły walczy już tylko siedem osób. Dotychczasowe sojusze praktycznie przestały istnieć, a ogromne emocje budzi pojedynek między Akselem, Rafałem a Olą. To jego wynik ma być punktem zwrotnym, bo po nim dojdzie do głosowania, a jedna z osób straci szansę na wygraną i opuści gospodarstwo.

Jak myślicie, kto dziś opuści Farmę? Ola, Rafał czy może Aksel... ? - czytamy w zapowiedzi odcinka 'Farmy'

Trójka uczestników stanie do pojedynku, jakiego w historii "Farmy" jeszcze nie było. Tematem przewodnim tego tygodnia jest kapusta. To ona była zadaniem tygodnia, a teraz została użyta w pojedynku. Uczestnicy nie kryją emocji, co widać w nowym zwiastunie "Farmy".

Co więcej, osoba, która pożegna się z programem będzie mogła wykonać pierwszy ruch w kolejnej rozgrywce, jak zapowiada produkcja "Farmy", a tymczasem widzowie coś odkryli....

Fani "Farmy" już wiedzą, kto wygra pojedynek?

Tym razem najważniejszą rolę w pojedynku odegra znana uczestnikom… kapusta. Aksel nie ukrywa, że jest gotowy do walki i zamierza wygrać ten pojedynek, a internauci mocno mu kibicują. Tymczasem Ola też może liczyć na słowa wsparcia, a zdaniem widzów to Rafał powinien opuścić "Farmę". Niektórzy sugerują wprost, że to Rafał zakończy przygodę z "Farmą", bo ma pojawić się w sobotnim "Halo tu Polsat".

Mam nadzieję że Rafał . Aksel trzymam za ciebie kciuki

Rafał bo w sobotę będzie w Halo tu Polsat

Teraz nie ważne kto wygra ważne, żeby ze świeżakow nikt do finału nie wszedł

Produkcja "Farmy" nagle ujawniła to o pojedynku. mat. prasowe

