Sandra Kubicka to jedna z najprężniej działających polskich influencerek, która niemalże codzienne dostarcza swoim fanom na Instagramie nowe treści. Modelka pokazuje tam zarówno skrawki swojego codziennego życia, lecz także zawodowe współprace oraz produkty związane z prowadzonymi przez nią markami. W tym wszystkim Kubicka stawia też na autentyczność i prawdziwe emocje, nie rezygnując przy tym z pokazywania siebie nawet we łzach. Co tym razem tak mocno poruszyło gwiazdę?

Sandra Kubicka nie kryła emocji. "Mam łzy w oczach"

Sandra Kubicka od lat stawia na budowanie swojej zawodowej kariery w oparciu o media społecznościowe, gdzie świetnie sprawdza się jako influencerka. Stworzyła na Instagramie społeczność liczącą ponad milion kont, które śledzą jej zarówno prywatne, jak i zawodowe poczynania.

Sandra Kubicka postanowiła podzielić się z obserwującymi refleksją na temat prowadzonych dziś kont w mediach społecznościowych, zaznaczając, że jest ona wyjątkiem. Zwróciła uwagę, że większość twórców stawia na bardzo dopracowane treści. Ona z kolei wciąż, jak za dawnych lat, lubi chwycić telefon w dłoń i naturalnie opowiedzieć fanom o tym, co aktualnie się u niej dzieje.

Te konta zaczęły się robić takie ładne. Chodzi mi o to, że one się takie zrobiły wszyscy tak estetycznie, minimalistycznie i mam wrażenie, że takich osób jak ja jest coraz mniej tłumaczyła Kubicka.

Wobec takich wniosków, Sandra postanowiła zapytać swoich obserwujących, co sądzą o jej sposobie prowadzenia mediów społecznościowych. Niecałą godzinę później nagrała kolejne InstaStories, na których pokazała się wyjątkowo wzruszona, mówiąc wprost:

Zaraz się popłaczę. Mam łzy w oczach centralnie. (...) Łzy lecą.

Jak się okazało, influencerka dostała od fanów całą masę przychylnych jej wiadomości, doceniających jej działalność w mediach społecznościowych. Ogrom pozytywnych komentarzy wzruszył Kubicą do łez. Na kolejnych InstaStories udostępniła niektóre z otrzymanych komplementów. "Nic nie zmieniaj, jest super", "Codzienne życie i pogadanki są super", "Super, że jesteś!", "Uwielbiam Twój profil!!!", "Zostań taka jaka jesteś" - pisali internauci.

Sandra Kubicka chwali się statystykami

Nawiązując do tego samego wątku, Sandra Kubicka przyznała, że jej treści w mediach społecznościowych stale oglądane są przez satysfakcjonującą dla niej liczbę kont, mimo że nie stara się spełniać najświeższych standardów i pozostaje przy byciu sobą. To właśnie ta naturalność, w porównaniu do świetnie zaplanowanych i estetycznych profili, ma zapewniać jej przewagę.

Jeśli chodzi o statystyki, na stories w ogóle nie maleją, więc mam wrażenie, że ludzie jednak lubią. I przez to, że jest coraz mniej tych kont, to mi wręcz w drugą stronę liczby na stories rosną, bo ludzie chcą zobaczyć, co tam się dzieje, posłuchać wyznała Kubicka.

W ostatnich tygodniach Sandra zaskoczyła kadrami z salonu sukien ślubnych. Kolejny raz otworzyła się przed fanami, mówiąc wprost o swoich planach związanych z kolejnym związkiem.

