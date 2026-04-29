29 kwietnia Sosnowiec na kilka godzin stał się miejscem żałoby, która połączyła ludzi z bardzo różnych światów. Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki, posła Lewicy i społecznika, zgromadził tłumy w kościele św. Joachima i przed świątynią. Po tragedii z 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód i zmarł wskutek rozległych obrażeń, jego ostatnie pożegnanie miało wyjątkowo poruszający wymiar. Uwagę zwraca napis na tabliczce.

Pogrzeb Łukasza Litewki zgromadził tłumy

Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 13.30 w kościele św. Joachima. Skala obecności była widoczna od pierwszych minut: oprócz żałobników w środku, wiele osób śledziło uroczystości na zewnątrz. Relację można było oglądać w telewizji i internecie, a dla tych, którzy nie zmieścili się w środku, ustawiono telebimy przed świątynią.

Wśród uczestników pojawili się przedstawiciele świata polityki. Obecny był prezydent Karol Nawrocki, a także członkowie rządu i parlamentu z różnych ugrupowań, m.in. premier Donald Tusk i wicepremier Krzysztof Gawkowski. W tłumie zauważono też Dodę. Decyzją władz Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przyglądając się bliżej trumnie Łukasza Litewki, uwagę zwraca umieszczona na niej tabliczka z personaliami oraz datami urodzenia i śmierci. Dowiadujemy się z niej, że poseł zmarł tuż przed swoimi urodzinami! Urodził się bowiem 9 maja 1989 roku. Odszedł więc dokładnie 16 dni przed 37. urodzinami, a pochowano go 10 dni przed tym terminem.

Podczas nabożeństwa biskup sosnowiecki Artur Ważny mówił o stracie, ciszy i dobru, akcentując społeczne zaangażowanie zmarłego. Odczytano również przejmujący list rodziców Łukasza Litewki, a także kilka pełnych żalu słów od jego przyjaciół. Wszyscy patrzyli również na ukochaną posła, która tym razem nie zdecydowała się zabrać głosu. Przed ceremonią jednak mocno przytuliła trumnę, nie kryjąc łez.

Pogrzeb Łukasza Litewki, fot. Wojciech Olkusnik/East News