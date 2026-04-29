Na finiszu 5. edycji "Farmy" zrobiło się wyjątkowo nerwowo. W środę w centrum wydarzeń znaleźli się Aksel, Ola i Rafał, którzy stanęli do pojedynku tuż przed finałem. Stawką było bezpieczeństwo aż do kolejnego pojedynku, którym mógł cieszyć się Aksel, a z kolei Rafał opuścił "Farmę" i to on wybiera pierwszą osobę do piątkowego pojedynku. Ola jest pewna, że to ją wytypuje i nie ukrywa, że chciałaby nominować Karolinę lub Aksela. Pozostali są w szoku i chyba nawet sama Agnieszka nie spodziewała się takiego obrotu spraw ze strony przyjaciółki. Fani "Farmy" już wiedzą, że będzie awantura...

Emocje wokół nominacji do kolejnego pojedynku na "Farmie"

Po tym, jak Aksel wybrał pojedynek na "Farmie" na liście zagrożonych znaleźli się Ola i Rafał. Decydujący znak znalazł w swojej skrzyneczce Rafał, bo to on trafił na "czarny kłos", co oznaczało koniec jego udziału w programie. Spakował tobołek i wrócił do domu. Ważny wątek dopisał się jeszcze na sam koniec. Rafał dostał dodatkowe zadanie i ma w liście wskazać pierwszą osobę do piątkowego pojedynku.

Ola jest przekonana, że Rafał nominuje ją w odwecie i już zastanawia się, kogo wybrać. Początkowo zapewniła Dominikę i Wojtka, że wybierze Karolinę, czym ich mocno zszokowała. Kiedy o wszystkim poinformowała Agnieszkę, ona również nie była zadowolona, potem padła propozycja Aksela, ale to Karolina stanęła w jego obronie, bo on ciągle walczy w pojedynkach.

Wezmę Karolinę.... (...) A jakbym np. Aksela wzięła. On mnie też postawił przed faktem, że weźmie mnie. - twierdzi Ola

Zwiastun nowego odcinka przynosi kłótnię między Karoliną i Akselem a Olą i Agnieszką. Wygląda na to, że "stara gwardia" nie godzi się na rozgrywki Oli, która być może też chce dojść do finału i wcale nie zamierza odpaść tak szybko, jakby tego oczekiwali pozostali...

Fani są oburzeni zachowaniem Oli na "Farmie"

Po tym, jak Ola powiedziała wprost przed uczestnikami "Farmy", że chciałaby nominować Karolinę w sieci zawrzało. Podczas rozmowy z Agnieszką skonsultowała swój pomysł, a kiedy nie do końca zobaczyła poparcie wspomniała o nominacji Aksela, czym jeszcze bardziej zaskoczyła przyjaciółkę. Wygląda na to, że Ola nie do końca kieruje się ustaleniami i sojuszami, ale sympatiami, a internauci już wiedzą, że mocno namiesza przed tygodniem finałowym.

Ta Ola strasznie miesza, coś czuję że będzie dym na farmie

Nie ma to jak 'koleżanka' wejdzie dla Ciebie do program, żeby Cię wesprzeć, ale za bardzo jej się tam spodobało ( ze względu na nowe przyjaźnie), więc nie ma zamiaru za szybko odpaść

Mam nadzieję, że weźmie Karole, a Karola Agnieszkę.

Pojawiają się też głosy wsparcia dla Oli. Część internautów podkreśla, że Ola powinna kierować się sympatią, a nie sojuszami:

Wszyscy Olę krytykują, że miesza w sojuszach a mnie się to podoba, że dziewczyna kieruje się sympatią a nie sojuszami. Tak powinno to wyglądać że w pojedynkach są osoby mniej lubiane a nie te sojusze

A mnie się podoba gra Oli, że gra pod siebie 😃 Dlaczego ma wybierać za kogoś? Jeśli Ona jest nominowana do pojedynku to Ona niech zdecyduje z kim chce się zmierzyć. Sojusze już tu mają coraz mniejsze znaczenie. A to, że Ona powinna wspierać Agnieszkę to Oni sobie to wmówili, że nowi przyszli jako takie wsparcie.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

