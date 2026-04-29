Przed nami ogromne emocje w "Farmie". Wkrótce odbędzie się wielki finał, a już dziś wieczorem Aksel, Ola i Rafał zmierzą się w pojedynku. Jakie zadanie przygotowała dla nich produkcja? W mediach społecznościowych pojawił się fragment nowego odcinka. Produkcja uchyliła rąbka tajemnicy, a w komentarzach zawrzało.

Emocje wokół nominacji do pojedynku na "Farmie". Karolina chciała odejść z programu

Wraz ze zbliżającym się finałem "Farmy" emocje rosną z odcinka na odcinek. W programie pozostało już tylko siedem osób, ale już dziś wieczorem odbędzie się pojedynek, po którym nastąpi głosowanie i jedna z zagrożonych osób będzie musiała pożegnać się z marzeniami o wygranej i opuści gospodarstwo. W ostatniej odsłonie programu Karolina chciała odejść z "Farmy" i mówiła wprost, że chce być nominowana do zbliżającego się pojedynku. Tak się jednak nie stało, a zachowanie uczestniczki mocno podzieliło fanów produkcji. Fani zwrócili również uwagę na siostry Krawczyńskie, które nie zareagowały na słowa Karoliny o chęci odejścia z show - widzowie wytykali to prowadzącym "Farmy.

Zwiastun nowego odcinka "Farmy". Uczestnicy wezmą udział w pojedynku

Już dziś wieczorem widzowie będą świadkami kolejnego pojedynku na "Farmie". Przed uczestnikami kolejne starcie, które wyeliminuje jednego z uczestników. Teraz produkcja podgrzała atmosferę i pokazała spoiler najnowszego odcinka programu Polsatu.

Pojedynek, w którym za chwilę się zmierzycie, nazywa się kapusty ogłasza Marcelina Zawadzka.

Tego nie było skomentował od razu Wojtek.

Pod nagraniem opublikowanym przez produkcję od razu pojawiły się komentarze. Fani sa zachwyceni nową konkurencją w programie. Internauci wskazują również, za kogo trzymają kciuki.

Aksel daj czadu. Ty musisz być w finale. Nie ma innej opcji

O ile się nie mylę to wcześniej nie było takiego pojedynku w żadnej edycji komentują fani.

Zobaczcie sami, co wydarzy się w "Farmie".

