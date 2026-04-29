Wieść o tragicznej śmierci Łukasza Litewki poruszyła nie tylko najbliższych zmarłego, lecz także całą Polskę. Wyrazy żalu i smutku po wypadku polityka nie przestają pojawiać się w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych. W dzień pogrzebu Litewki żałobnicy upamiętnili również miejsce, w którym doszło do tragedii. Oto najnowsze zdjęcia.

Tak wygląda miejsce wypadku w dniu pogrzebu Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku 23 kwietnia w 2026 roku w wieku 36 lat. Poseł Nowej Lewicy przemieszczał się wzdłuż drogi w Dąbrowie Górniczej na rowerze, kiedy z przeciwnego pasa uderzył w niego prowadzący auto kierowca. Podejrzany o spowodowanie wypadku kierowca wyszedł z aresztu, mimo że śledztwo mające na celu ustalić szczegóły przebiegu zdarzenia cały czas trwa.

W dzień pogrzebu, 29 kwietnia 2026 roku, media obiegły poruszające zdjęcia z miejsca wypadku polityka. Teren przy drodze w Dąbrowie Górniczej oznaczony jest krzyżem, a także wieloma, widocznymi z daleka zniczami. Szczególnie porusza również dziecięcy rysunek kredkami na białej kartce umieszczony nad zniczami, przedstawiający podpisany wizerunek zmarłego w otoczeniu psów, o których dobro Litewka walczył od lat. Równie przejmujący widok fotoreporterzy uwiecznili przed kościołem, w którym zaplanowana została msza żałobna.

Przejmujący widok przy kościele w dniu pogrzebu Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpocznie msza święta w kościele św. Joachima, której przewodniczyć będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny. Na godzinę przed rozpoczęciem przy świątyni zdążono złożyć pierwsze wieńce żałobne oddające hołd zmarłemu politykowi, co uwiecznili obecni na miejscu reporterzy. Po nabożeństwie przybyli będą mogli uczestniczyć w kondukcie żałobnym na Cmentarz Parafialny kontynuowana będzie ostatniego pożegnanie. Pod kościołem zebrał się ogromny tłum żałobników, którzy chcą towarzyszyć Łukaszowi Litewce w ostatniej drodze.

Miejsce wypadku Łukasza Litewki tonie w zniczach, fot. AKPA

Wieńce przed kościołem w dniu pogrzebu Łukasza Litewki, fot. AKPA